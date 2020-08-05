【Burn Out】為拍MV 騷靚身段捱餓30小時　Anson Lo首度填詞自爆情史

▲ Anson Lo推出第二首個人單曲。

MIRROR成員Anson Lo第二首派台作品《Burn Out》將於8月12日推出，今次他首度親自作詞，當中內容更與自己的情史有關，而早前拍攝歌曲MV時，Anson為了上鏡更好睇，竟連續30小時未有進食的情況下又唱又跳，意志力驚人。

▲ Anson Lo第二首派台作品《Burn Out》。

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《Burn Out》是借蠟燭形容一段燃燒殆盡的感情，Anson Lo表示：「今次自己作詞，是好personal的作品，當中有好多愛情觀跟歷史想同大家分享。」

為了配合歌曲的浪漫感覺，今次MV特意揀選了一間帶點復古味道的餐廳取景，Anson Lo更以多個不同造型示人，其中一套西裝更將恤衫開胸至腹部位置，Fit爆身形表露無遺。

▲ Anson Lo特意在拍攝前一晚已開始禁食。

為了上鏡好睇，Anson Lo特意在拍攝前一晚已開始禁食，加上拍攝超過12小時，捱餓30小時又唱又跳，專業精神可嘉。

Anson Lo說：「我只飲黑豆水撐住生命，但驚喜地不太辛苦。為了上鏡那一刻夠瘦夠靚，所以即使見到食物，譬如工作人員在我面前食薯片，我都忍到沒攞拿來食，所以意志力好緊要。」

不過拍到日出前30分鐘時，Anson Lo坦言已經又攰又餓，所以拍攝過後一定要先吃碗牛腩河才會去睡。

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既要保持美好身段，又要跳出水準，Anson Lo坦言今次拍攝《Burn Out》MV壓力很大，所以他除了找來肥仔@Error為他排舞外，更厚面皮地主動要求Edan及Jeremy前來探班，不過好兄弟一call即到之餘，眾人更來個角色扮演。

▲ Anson Lo找來ERROR肥仔為他排舞，並主動要求Edan及Jeremy前來探班。

Edan刻意穿上一身黑裝扮成PA，在現場又主動幫忙搬枱執拾；Jeremy則拿起熨斗充當造型師幫手熨衫，為兄弟事事都在所不辭，二人的舉動教Anson Lo十分感動，更明言之後會請大家食飯。

至於肥仔，他今次特別應Anson Lo的要求，排出既Sexy又帶點Gentleman的舞步，而且更提供一站式服務，排舞之餘更構思了鏡頭走位運用，實行幫到盡。

▲ Anson Lo捱餓30小時又唱又跳。

被問到Anson Lo的舞技如何，肥仔說道：「我舞技出眾就梗㗎啦，但Anson Lo就係我之上。我老喇，要退位讓賢，要交俾後生仔去做。」Anson Lo聽罷大嚇一跳，更笑言：「平時肥仔都唔會咁講嘢，今日咁Humble（謙卑），好驚！」

對於肥仔的編舞，Anson Lo表示超級收貨，因為肥仔按其要求全部做到，他更說：「肥仔創咗一啲我完全未做過嘅舞步，例如喺地下嘅趴撫，性感不失紳士風範，十分好。」

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