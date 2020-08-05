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【星二代】文雪兒女兒張筠28歲入行被批「太老」 　Christy發文自我打氣

娛樂 13:36 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

文雪兒女兒Christy為被批評28歲才入行「太老」而發文抒發感受。

文雪兒跟前夫所生的長女張筠（Christy）以模特兒身份加入演藝圈，而昨日Christy於個人IG分享慶生相，對於以28歲之齡入行遭外界批評，她有感而發撰文抒發己見，她更自我打氣說：「我決定把自己覺得要做的事情盡力做好，讓自己優雅地老去。」

為慶祝28歲生日，張筠（Christy）跟妹妹Jennifer 一早預訂酒店房開心慶生，悉心打扮的她更露出纖腰，甚為吸睛。

Christy慶祝28歲生日。

當中Christy有感而撰文，為被批評太「老」入行而平反，當中寫道：

我28了，有人問我，甚至批評我為什麼這麼「老」才「入行」。

那我就藉着這個機會分享我的見解。

在這個社會中，我們很多時候無意中都會有針對女性的年齡歧視的行為，甚至，有時從我們的言談間我們也不自覺地對年長婦女的性格、特徵、能力與需求作出一些嚴苛評價。

對，我確實是比很多人晚起步，但我覺得每個人的成長過程/速度/經歷都不一樣。我們不需因社會既定的角色而對年齡感到太過介懷。所以。。我決定我會把自己覺得要做的事情盡力做好，讓自己優雅地老去。

Christy不時分享性感靚相。

近年復出拍劇的文雪兒育有兩女兒，今年六月，她透露長女Christy今簽約Mandy Lieu的模特兒公司「QUEST」，以模特兒身份加入演藝圈。

Christy畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士課程，現任職土木工程師，樣靚身材正的她，不時於IG分享性感美照。

文雪兒曾跟媒體表示，Christy不會放棄從事工程師，只會空閒時從事模特兒工作，她很支持女兒的選擇，只要女兒開心便可。

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