【清粉刺】去美容店清粉刺疑工具不乾淨　女生下巴生暗瘡兼含膿急求醫【附醫生貼士】

▲ 台灣一名女子去美容店清粉刺後，因下巴生暗瘡兼含膿急求醫，疑工具不乾淨所致。

去美容店清粉刺要小心！台灣一名YouTuber近日分享清粉刺的慘痛經歷。她光顧當地一間人氣高企的美容店後，疑因工具不乾淨，導致下巴即晚發紅，並長出生暗瘡，翌日暗瘡含膿，令她急忙求醫。醫生指出，清粉刺後出現這種情況是不正常的。

台灣YouTuber福爾思庭拍片記錄自己清粉刺的經歷。她表示，當日去美容店清粉刺時，美容師並無用蒸氣讓毛孔張開，而是直接挑粉刺。雖然挑出了很多粉刺，但令她痛得流淚。清完粉刺後，摸上去時有閉鎖性粉刺的感覺，但對方說是正常的。結果，下巴即晚發紅，並長出生暗瘡；翌日，暗瘡發黃含膿，嚇得她急忙向皮膚科醫生求醫。

她表示，過往清粉刺也從未出現這問題。翌日曾就此詢問店方，惟事隔5小時才獲回覆。她也在ig詢問網友有否遇過此情況，大部分人也表示極不尋常，尤其長出那麼多含膿的暗瘡，有人估計可能是器材不乾淨所致。

翌日下巴暗瘡含膿 急忙求醫

清粉刺翌日，她去看皮膚科醫生，也被指出現含膿暗瘡是不正常。於是，醫生用針為她挑走膿包，開抗生素給她口服及外塗。求醫當晚，下巴含膿暗瘡已消失，惟翌日下巴發紅疼痛，令她感覺皮膚愈來愈爛。

清粉刺後第3日，發紅情況仍然嚴重，但下巴皮膚已有好轉。她表示，化妝時很不貼服，清粉刺後要繼續保養，才會暗瘡印變淡。故此，第4日開始，她早晚塗化妝水、淡斑精華、乳液，並喝大量水促進新陳代謝。她透露，自己也有使用Lancôme極光水、極光擦擦筆，用後臉部皮膚變得透亮，下巴粉刺問題也改善了。到第7日，她的皮膚已回復光滑。

最後，她在影片中提醒大家，要謹慎選擇清粉刺的店舖，如果清粉刺後「隔天長出發黃的大膿痘，就是不正常的」，並且不要自行處理，應求醫診治。

皮膚科醫生：凡士林可急救粉刺

曾有網民分享，可用先用凡士林在皮膚塗薄膜，再用保鮮紙包住，15至30分鐘後便用棉花棒擠一擠，就可將粉刺擠出。

皮膚科專科醫生陳厚毅早前受訪時指，凡士林確實有軟化角質層作用，使粉刺更易被擠開，但並沒有治療粉刺作用：

凡士林可以用來急救粉刺，像黑頭貼，不易引起敏感。

他指出，凡士林可以將黑頭、粉刺「溶解」，使它變得鬆軟，但就未有足夠醫學實證，證明其療效。

陳醫生表示，凡士林可在皮膚形成保護膜，減低因傷口接觸細菌而引致粉刺發炎機會。不過，如想真正有治療效果，可搽輕度含維他命A酸或抗生素藥膏，而非內含類固醇的藥膏。

他提醒市民，勿常常擠暗瘡，否則會引致發炎或暗瘡印，甚至疤痕、毛膿炎的出現。市民亦不宜以此方法在皮膚上擠粉刺超過2次，以免皮膚無法負荷。

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責任編輯：羅嘉欣