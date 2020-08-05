內地先遣隊成員在港繼續行程　國家衞健委：正與3間內地在港的檢測機構了解運作情況　

▲ 正在香港的內地核酸檢測支援隊七名先遣隊成員，繼續到位於大埔工業邨的華大基因化驗所了解情況。（梁偉榮攝）

本港疫情未止，正在香港的內地核酸檢測支援隊七名先遣隊成員，繼續到位於大埔工業邨的華大基因化驗所。

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國家衞健委醫政醫管局副局長焦雅輝今日 (5日）在記者會上表示，本港的全民核酸檢測工作取決於香港特區政府的組織動員能力以及市民的配合程度，計劃需時多久等問題應由特區政府考慮。

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她指出國家衞健委和廣東省正與香港政府研究香港提出所有需要的支援，包括加強核酸檢測能力，特區政府亦已與內地三間檢測實驗室進行聯繫，並開展相關實驗室工作，如果特區政府提出明確的檢測的需求、支援的需求，會全力支持及配合：

後續香港特區政府提出明確的檢測的需求、支援的需求以後，我們會快速地、全力以赴地提供相應的支持和幫助，包括香港提出來要建設方艙醫院和臨時醫院，中央政府會從專家技術層面、物資層面以及施工建設層面，都會按照香港特區政府的需求給予積極的支持和幫助。

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焦雅輝又提到，近日新疆烏魯木齊及大連市疫情感染人數快速增長，烏魯木齊市在不到10天內已有超過100人受感染，當局隨即組織兩地提升快速檢測能力，實行重點人群全覆蓋，兩地已分別為幾百萬人完成核酸檢測。

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記者：伍瑋瑋