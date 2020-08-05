【外賣優惠】帝京+文華東方+香格里拉+逸東酒店外賣8折起　一文睇清多間酒店外賣自取餐單【附訂餐方法】

▲ 多間酒店推出外賣自取優惠。

新冠肺炎疫情嚴峻，限聚令延長延續至8月11日，包括食肆晚市禁堂食措施，如果不想煮飯，又想吃好一點，可以考慮訂購酒店的外賣餐點。TOPick為大家精選幾間酒店的外賣優惠，大家可以平著吃。

帝京酒店

▲ XO醬鮮蚌炒米粉(N)、蒜蓉小唐菜、蟹籽燒賣皇、沖繩黑糖糕 原價$128（圖片來源：酒店官網）

即日起至8月31日，客人於帝京酒店官網預訂中式外賣，可享8折優惠！如訂購滿HK$300或以上，更可享免費送遞服務（只限九龍區）。除了粵式小菜（金牌黑豚叉燒、帝京秘製海南雞），「粵點．飯麵」套餐包括手工點心及炒粉麵飯，每客HK$128起，折後HK$102.4起，每款套餐均可以優惠價HK$68配綠色時蔬一份。

大家可於取貨日期或時間預早一小時三十分鐘或之前預訂，而自取外賣時段為每日中午十二時至晚上九時三十分。

外賣電話：2622 6161

餐單及預訂連結請【按此】

【酒店外賣】帝京網上訂外賣中西美食8折 滿300元九龍區免費送上門【附訂購連結】

香港文華東方酒店

▲ 招牌海南雞飯 原價$318（圖片來源：酒店官網）

香港文華東方酒店的Cafe Causette推出外賣自取服務，即日起至8月31日每日下午5時起可享8折優惠，包括有招牌海南雞飯、文華經典漢堡、新鮮焗製薄餅、自家製意大利粉及亞洲精選菜式等。

餐單請【按此】

文華餅店則推出全新M.O. at Home外賣自取餐單，供應菜式包括文華龍蝦湯、法式洋葱湯、印式烤雞、印式香料燴羊肩肉及意式番茄肉醬等。

餐單請【按此】

預訂電話︰2825 4000

預訂電郵︰mohkg-restaurants@mohg.com

【外賣優惠】文華東方酒店全新M.O. at Home外賣自取餐單 招牌海南雞飯文華漢堡8折【附外賣餐單】

香格里拉大酒店及嘉里酒店

▲ 港島香格里拉珀翠餐廳的海鮮菜色。（圖片來源：酒店官網）

香港及九龍兩間香格里拉大酒店和嘉里酒店推出85折全新外賣餐單及送餐服務，優惠如下：

港島香格里拉的珀翠餐廳 Petrus推出米芝蓮星級法式3至5道套餐，$1,088/位起。客人可享全單85折優惠，消費滿$2,500即享港島區免費送貨服務。

此外，龍蝦吧 Lobster Bar and Grill推出DIY組裝雞尾酒，只需依照簡單步驟，便可於家中品味「亞洲50大酒吧」龍蝦吧的招牌雞尾酒，售價為$98／份、$368／4份及$698/8份，消費滿$2,500 即享港島區免費送貨服務。

九龍香格里拉的Déli Kool推出西式烤肉外賣，4至5人份燒澳洲肉眼扒只需$1,250！

嘉里酒店的大灣咖啡廳 Big Bay Café推出自助餐美食外賣，自助餐美食盒包括自選前菜、西式佳餚、亞洲美饌各兩款和招牌甜品，兩位用只需$320。另加購海鮮及刺身拼盤由$120 起。如客人外賣自取可享85折優惠加送榴槤一份；消費滿$500 即享紅磡、黃埔、何文田及土瓜灣地區免費送貨服務。

餐單詳情及訂餐方法請【按此】

【外賣優惠】港九兩間香格里拉大酒店+嘉里酒店 推出85折全新外賣餐單及送餐服務【附訂購連結】

香港逸東酒店（Eaton HK）

▲ 午市套餐（圖片由酒店提供）

香港逸東酒店（Eaton HK）內的多個餐廳酒吧餐廳由即日起將提供多重堂食及外賣自取優惠，其中米芝蓮一星食府逸東軒延長了星級點心優惠，逢星期一至五、早上10時至下午5時期間，客人只需以港幣$38起便可品嚐多款手工點心，如筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣、脆皮流沙包等。

外賣自取晚市餐單包括超過20款招牌美食，其中一系列砂鍋小菜，包括三葱爆龍蝦球煲（HK$480）及陳皮生煎雞煲仔飯（HK$298）等，附送可循環再用的砂鍋奉上。

供應時間：下午12時至晚上9時

外賣餐單請【按此】

立即Whatapp訂購請【按此】

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層

電話：2710 1093

此外，酒店Food Hall的餐廳Flower Years的外賣自取滋味套餐僅需HK$68，例如金黃香脆的英式啤酒炸魚薯條、牛肝菌意大利雲吞配黑松露忌廉汁、西班牙黑毛豬火腿羅勒忌廉汁長通粉及墨西哥鷄肉粟米卷餅等，套餐均配上一杯飲品。酒吧亦提供各款升級選擇，例如加HK$18享用雜菜沙律或餐湯（配以法國牛油及麵包）或Mövenpick雪糕。

除了滋味套餐，購買一個招牌安格斯牛肉漢堡，即可享第二個半價優惠，更送飲品！只需HK$162，即可有兩個招牌漢堡及兩枝啤酒。

供應時間：中午12時至晚上9時30分

外賣餐單請【按此】

立即Whatapp訂購請【按此】

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HKLG樓層

電話：2710 1818

【良心酒店】逸東酒店推美味共享計劃 食客購待用餐點助弱勢社群免費用餐【附計劃詳情】

悅來酒店

▲ （圖片由餐廳提供）

位於荃灣的悦來酒店Panda Cafe（咖啡室）推出外賣自取優惠，訂購滿200元或以上免加一及全單8折。客人可挑選湯品、意粉、三文治、以至小食、蔬菜和甜品，例如皇牌叉燒配白飯 (128元)、印尼炒飯 (128元)、秘製海南雞飯 (158元)及西班牙焗豬扒飯 (158元)等。

外賣自取時間：上午11時至晚上10時

地點: 荃灣悦來酒店3樓咖啡室

電話: 2409 3218

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【外賣優惠】悦來酒店Panda Cafe推外賣自取 消費滿$200可享全單8折優惠

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責任編緝：陳珈希