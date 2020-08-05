【開學安排】暫停面授課程觸發幼稚園退學潮　有校長憂幼稚園因財困結業

▲ 教育局宣布新學年將暫停面授課程後，觸發幼稚園退學潮。（經濟日報資料圖片）

教育局早前宣布新學年將暫停面授課程，改為網上教學，觸發幼稚園退學潮。有幼稚園校長指，網上教學缺乏政府支援，憂慮會再有幼稚園出現財困，導致結業，盼當局提供津貼。

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幼稚園校長、教協理事關淑玲今日（5日）在一個電台節目中表示，退學潮早於2月時已出現，包括跨境學生，幼稚園業界近日亦陸續收到家長來電，申請退學，對幼稚園影響很大。她預計問題會慢慢浮現，擔心若局方不提供支援，會再有幼稚園因為財政問題要結業。

關淑玲認為，幼稚園學童年紀小，使用網上直播教學要家長配合，由於校方未必有資訊科技的人員，期望教育局提供支援。她續言，評教育局對業界支援不足, 疫情至今只向幼稚園提供一輪防疫津貼, 業界不少都已用盡, 需要動用儲備繼續營運。

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記者：陳曉瑩