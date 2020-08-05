男網友提分手反遭以裸照勒索　男保安囚2年半官斥行為令人不齒

▲ 涉案男保安今（5日）於區域法院被判監2年半。(資料圖片)

24歲男保安透過交友程式結識29歲男網友，兩人發展網上關係，其後對方要求分手及提出以3,000元解決事件。男保安涉以對方下體照作要脅，要求對方再給予1,500元。案件早前經審訊後，涉案男保安被裁定勒索罪成，今（5日）於區域法院被判監2年半。法官判刑時指，被告利用了事主易受威嚇的性格，和事主對他的信任，行為極之不要得，斥責被告行為反社會，為社會所不齒。

被告馬焌穎（23歲）報稱保安，早前經審訊後被裁定1項勒索罪成。控罪指，被告於2018年2月25至27日期間，以恫嚇方式要求X交出1,500元。

辯方求情時指，被告年輕，案件涉及金額不大，在同類案件中並非最嚴重，而法庭為被告索取的一系列報告內容亦屬正面，被告重犯機會不高。代表律師指案件歷時超過1年，被告期間一直承受著心理壓力，希望法官輕判被告監禁1年

法官判刑時提及案情指，被告透過網上交友平台認識事主，兩人以主人和奴隸關係相處，而事主更將有自己容貌及下體的相片發送給被告，其後事主表示自己已有伴侶，要求中止關係，惟被告表示憤怒，及要求事主支付3,000元，事主感到理虧及轉帳了3,000元給被告，惟被告其後再要求事主支付1,500元，又暗示如果事主不支付，便會將事主照片發佈到互聯網。

法官指被告利用了事主容易受威嚇的性格，以及事主對他的信任，是極之要不得的行為，亦可以說是違反誠信，又指勒索罪屬於最嚴重的罪行之一，雖然辯方提及被告父母年長，被告靠兼職為生，但被告背景其實與一般香港基層市民相似，大部份市民克勤克儉，惟被告卻選擇以掠食者方式生存，利用事主的顧忌和信任，以及社會環境對同性戀者的不接受，去勒索事主金錢，認為被告行為極之反社會，亦為社會所不齒。

法官續指，被告雖然案發時沒有案底，但被告於2018年11月涉嫌威脅15歲男童與其性交，及後於2019年3月承認1項對16歲以下身童作出猥褻侵犯及1項刑事恐嚇罪，被判囚2個月，被告犯下本案時，曾因上述案件而被捕，而被告在兩案中同樣透過互聯網結識事主，可見被告利用互聯網恐嚇他人並非首次，故判被告監禁2年半。

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記者：王仁昌