  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【星二代】「花姐」徐頴堃拍廣告造型色彩艷麗　拍《地產仔》獲媽媽雪梨讚演出自然

娛樂 13:40 2020/08/05

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《地產仔》的「花姐」徐頴堃以色彩鮮艷的造型拍攝廣告硬照。

ViuTV劇《地產仔》的「花姐」徐頴堃（Erica）日前為太陽眼鏡品牌拍廣告硬照，徐頴堃以多個色彩艷麗的造型上陣，盡顯其魅力色彩。被問到媽媽雪梨有否追看《地產仔》時，徐頴堃指媽媽除了追看劇集外，也緊貼其IG，並大讚她在鏡頭前很自然。

徐頴堃日前為太陽眼鏡品牌BIG HORN拍攝廣告硬照，為配合今次廣告主題「Colours of life 活色」，她以多個造型上陣展露不一樣的自己。雖然拍攝時間用上九小時，但首次接拍太陽眼鏡廣告的她表現亢奮，沒有半點怨言，秉承了父親徐少強及母親雪梨的專業精神。

【凍齡女神】留守新加坡家防疫　雪兒拍片教養生美顏

徐頴堃以色彩鮮艷的造型拍攝廣告硬照。

在新冠肺炎肆虐下，娛樂圈近乎全面停擺，不少藝人被逼停工。不過Erica在疫情下難得有廣告接拍，她表示非常感恩：「在疫情下開工可有壓力？其實在疫情下還有工開，我很感恩！反而沒工開會比較有壓力。開工時也會注意勤洗手、而且工作人員全都戴上口罩，所以我很放心。」

Erica續說，今次是她首次拍攝太陽眼鏡廣告，而廣告商更邀請了多位大師級設計師與造型師等參與拍攝。難得跟多位高人合作，令Erica大叫難忘，她說：「覺得自己好幸運，因為今次合作的每一位都是大師級，所以我很珍惜今次的拍攝機會。」

【不老女神】雪兒淡出十年享受當幸福人妻　靠一個秘密保持逆天凍齡【有片】

徐頴堃早前貼出母女與雪兒同框的對比照。

提到拍攝前的準備工夫，Erica自爆參考了不同類型模特兒的相片學擺甫士：「今次拍攝會有好多大頭，所以事前提自己飲多些水、睡前都有敷一個Mask、在拍攝前一晚早點睡覺，希望以最佳狀態示人。」

至於媽媽雪梨可有到場給予意見？Erica笑說：「怎麼可以勞煩到老人家，哈哈！」Erica透露其實工作上，甚至大小事，她大多數會跟哥哥徐偉棟討論。

雪梨讚徐頴堃演出自然。

問到媽媽近日可有追看她參演的電視劇《地產仔》？Erica表示：「媽媽除了追看《地產仔》外，也會很緊貼我的IG，然後send message給我，她有讚我在鏡頭前很自然。不過，我就惡搞她，把她以前在《尋秦記》跟Michelle（雪兒）的一幕戲，把我和Michelle在《地產仔》裏的一場戲拼埋，逗得她十分高興，她笑了很久，令我覺得很感動。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【美魔女】凍齡女神雪兒好動不怕痛　學巴西柔術挑戰做打女
16:27 2019/09/04
【美魔女】凍齡女神雪兒好動不怕痛　學巴西柔術挑戰做打女
【不老女神】雪兒淡出十年享受當幸福人妻　靠一個秘密保持逆天凍齡【有片】
11:33 2019/11/15
【不老女神】雪兒淡出十年享受當幸福人妻　靠一個秘密保持逆天凍齡【有片】
【地產仔】廖子妤挑戰演男仔融入偶像劇元素　陳穎欣吳肇軒悟人生要的是家不是樓
15:38 2020/07/02
【地產仔】廖子妤挑戰演男仔融入偶像劇元素　陳穎欣吳肇軒悟人生要的是家不是樓
【地產仔】岑珈其拒做樓奴不以買樓為人生目標　與女友達成共識婚後與媽媽同住
16:03 2020/07/10
【地產仔】岑珈其拒做樓奴不以買樓為人生目標　與女友達成共識婚後與媽媽同住
【地產仔】岑珈其大爆地產經紀辛酸　Kaki：曾被客人雙腳放在膊頭上
13:45 2020/07/07
【地產仔】岑珈其大爆地產經紀辛酸　Kaki：曾被客人雙腳放在膊頭上
徐頴堃 雪梨 雪兒 ViuTV 電視劇 娛樂機構 星二代 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
12:07 2020/08/04
【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
【東張西望】陳貝兒區永權戴透明口罩做主持　日本透明口罩受注目【內附詳情】
10:44 2020/08/04
【東張西望】陳貝兒區永權戴透明口罩做主持　日本透明口罩受注目【內附詳情】
【我要做業主】28歲港男上車快狠準　3招入市一年內一層樓變三層
17:55 2020/08/03
【我要做業主】28歲港男上車快狠準　3招入市一年內一層樓變三層