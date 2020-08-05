【星二代】「花姐」徐頴堃拍廣告造型色彩艷麗　拍《地產仔》獲媽媽雪梨讚演出自然

▲ 《地產仔》的「花姐」徐頴堃以色彩鮮艷的造型拍攝廣告硬照。

ViuTV劇《地產仔》的「花姐」徐頴堃（Erica）日前為太陽眼鏡品牌拍廣告硬照，徐頴堃以多個色彩艷麗的造型上陣，盡顯其魅力色彩。被問到媽媽雪梨有否追看《地產仔》時，徐頴堃指媽媽除了追看劇集外，也緊貼其IG，並大讚她在鏡頭前很自然。

徐頴堃日前為太陽眼鏡品牌BIG HORN拍攝廣告硬照，為配合今次廣告主題「Colours of life 活色」，她以多個造型上陣展露不一樣的自己。雖然拍攝時間用上九小時，但首次接拍太陽眼鏡廣告的她表現亢奮，沒有半點怨言，秉承了父親徐少強及母親雪梨的專業精神。

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▲ 徐頴堃以色彩鮮艷的造型拍攝廣告硬照。

在新冠肺炎肆虐下，娛樂圈近乎全面停擺，不少藝人被逼停工。不過Erica在疫情下難得有廣告接拍，她表示非常感恩：「在疫情下開工可有壓力？其實在疫情下還有工開，我很感恩！反而沒工開會比較有壓力。開工時也會注意勤洗手、而且工作人員全都戴上口罩，所以我很放心。」

Erica續說，今次是她首次拍攝太陽眼鏡廣告，而廣告商更邀請了多位大師級設計師與造型師等參與拍攝。難得跟多位高人合作，令Erica大叫難忘，她說：「覺得自己好幸運，因為今次合作的每一位都是大師級，所以我很珍惜今次的拍攝機會。」

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▲ 徐頴堃早前貼出母女與雪兒同框的對比照。

提到拍攝前的準備工夫，Erica自爆參考了不同類型模特兒的相片學擺甫士：「今次拍攝會有好多大頭，所以事前提自己飲多些水、睡前都有敷一個Mask、在拍攝前一晚早點睡覺，希望以最佳狀態示人。」

至於媽媽雪梨可有到場給予意見？Erica笑說：「怎麼可以勞煩到老人家，哈哈！」Erica透露其實工作上，甚至大小事，她大多數會跟哥哥徐偉棟討論。

▲ 雪梨讚徐頴堃演出自然。

問到媽媽近日可有追看她參演的電視劇《地產仔》？Erica表示：「媽媽除了追看《地產仔》外，也會很緊貼我的IG，然後send message給我，她有讚我在鏡頭前很自然。不過，我就惡搞她，把她以前在《尋秦記》跟Michelle（雪兒）的一幕戲，把我和Michelle在《地產仔》裏的一場戲拼埋，逗得她十分高興，她笑了很久，令我覺得很感動。」