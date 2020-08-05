【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開

▲ 一名居英港爸分享做「太空人」的經歷，兩夫妻與孩子分隔港英兩地的生活絕不易過。

持BNO港人及其近親明年1月起可申請「5+1」的特別簽證移民英國，英國政府日前更新簽證的部分條款，要求在簽證生效前，BNO持有人及其近親需以家庭為單位入境，令家長想以「太空人」方式移民的計劃受阻，即是先安頓子女赴英國留學，父母則留港工作賺錢，香港、英國兩邊走。

居英港爸「C爸」分享了初期兩夫婦做「太空人」的經歷，雖然只有3個月與兒子短暫分開生活，但已令兒子的情緒出現問題，長時間分開的後果不堪設想。故此父母應否做「太空人」港英兩邊走，C爸建議必須三思而行。文章分享如下︰

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過去呢8個月，C爸C媽同小朋友都有過唔同分隔異地嘅組合。呢期其中一個熱話係「好唔好做太空人？」每個人都有自己嘅選擇同情況，雖然我哋分開嘅時間唔算太長，我就用自身經驗同大家分享一下，俾大家參考下當中可能發生嘅問題。

父母先赴英國搵樓

11月嘅時候C爸C媽留低咗小朋友響香港，兩個過咗嚟英國呢邊搵樓，雖然小朋友話掛住我哋，但係香港有四大長老睇住，同埋有個肯同佢玩嘅工人姐姐，大致上都冇乜特別事發生，呢個狀況都係維持左兩三個星期，所以喺小朋友角度都尚可接受。

父母各自在英港工作

但係當C媽返咗香港，C爸一個人響英國呢邊返工，情況就有少少唔同。小朋友喺香港耐唔耐就會話掛住C爸，情緒有少少波動咁啦。因為始終平時小朋友啲活動比賽都係C爸帶佢去多，所以每逢佢啲比賽日，C爸都會有少少失落感，好彩都有啲隊友爸爸會拍返啲片段俾我睇，但係同現場參與唔同啦。慶幸聖誕同農曆年都能夠返香港，所以感覺未至於太差。

兒子赴英入學 母繼續留港

最大件事就係由四月開始，C爸同小朋友兩個先過嚟英國。呢個安排原本係諗住小朋友先過嚟開學，同埋等C媽可以專心處理好香港嘅生意同香港屋企嘅嘢。

兒子不久情緒爆發需心理輔導

其實一開頭都OK㗎，小朋友好開心，因為屋企又大咗，又有個後園踢波。但係其實只係過咗一星期左右，小朋友就開始掛住香港同C媽，而且越嚟越嚴重。有試過食飯時同臨瞓前「發作」，真係喊到收唔到聲。耐唔耐就會問點解我哋要分開，又唔止一次講情願乜都唔要淨係想同爸爸媽媽一齊，其實聽到果下都幾心傷，同埋我又可以點呢……

久而久之，C爸開始覺得小朋友越嚟越反叛同包拗頸，需要深層心理輔導嘅次數就越嚟越頻密……其實當時情況都幾令人擔心，因為小朋友由細到大都係樂觀底，好少嘢可以打沉到佢￼￼￼，但係當刻嘅情景真係堅恐怖……

爸爸獨力湊仔崩潰

C爸嘅心理狀態都係越嚟越差，幻想下所有家頭細務都係要一個人做晒，又要處理小朋友，home schooling再加陪玩，有時仲要做埋心理輔導，加上C媽響香港生意上同需要處理有關移民嘅瑣碎野（例如連希特拉都cut唔到嘅cable寬頻呢啲麻煩嘢），少不免會有少少負能量同拗撬，咁大家就當然會容易燥底。

所以小朋友情緒大爆發嘅時候，對C爸簡直就係火上加油，呢三個月冇家暴發生都算係咁……如果長此落去，家庭關係一定會每況愈下。咁當然好彩C爸響附近都有啲朋友，同佢哋出去玩完之後，就好似叉完電咁，但係當舊電用完，都係會再爆。因為其實個基本因素無變，根本問題還未解決到。

長時間分開太大壓力

小朋友同大人嘅情緒其實就係好似一條橡筋咁，扯到咁盡，遲早有一日會斷……咁好彩我哋只係分開三個月，同埋我哋每次都可以冷靜落嚟，大家放開懷抱咁將所有不滿話俾大家知，如果你話兩至三年，我真係諗唔到個後果會點。

所以如果有人問我做太空人好唔好同值唔值，我會答如果只係幾個月同埋大家都有共識嘅話，應該係會捱得過。但係如果長時間，我就絕對有保留，因為心理壓力呢樣嘢，話爆就會爆，陌生環境再加各種壓力，真係唔講得笑……再講遠啲，睇吓九七年移民潮太空人嘅下場，我相信大家自己都會有答案。

【文章獲「再一次。英國」授權刊登】

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