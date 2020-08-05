警方檢獲過千萬元奢侈品走私貨　疑疫下內地人從港代購走私圖利

▲ 行動中檢獲的名牌產品。（黃傑偉攝）

警方及海關檢獲109箱及21袋走私物品，包括魚翅、花膠、燕窩、洋酒、電子產品、護膚品、名牌服飾、雪茄及健康食品等，市值約1,800萬元，估計因疫情下內地旅客無法來港購物，有人從港代購，再走私圖利。

▲ 警方及海關交代行動詳情。（黃傑偉攝）

警方表示，周一（3日）晚於大嶼北一帶採取聯合反走私行動，發現一艘可疑快艇，由機場東南面向岸邊駛近，至岸邊水務署附近石灘停下，當時岸上一部中型貨車駛至，附近草叢走出8名男子，連同貨車司機打開尾板，將貨物搬落地面，再利用特製滾筒鐵梯，將貨物滑下快艇上，執法人員隨即行動試圖截查9人，眾人即時跳上快艇迅速向機場東面逃去，水警輪尾隨追截，快艇向香港西面邊界逃往內地水域失去踪影。

警方指，執法人員其後在貨車上檢獲大批物品，市值1,800萬元，包括：

341公斤花膠（市值 170萬元）

燕窩 228公斤（市值 270萬元）

逾 30年威士忌及日本酒共 291升（市值 210萬元）

保健食品 1,924件（市值 440萬元）

名牌服飾 866件（市值 287萬元）

護膚品 9,187件（市值 270萬元）

電子產品包括舊手機及電腦（市值 130萬元）

雪茄 1,250克（市值逾3.6萬元）

▲ 行動中檢獲的產品。（黃傑偉攝）

▲ 行動中檢獲的名牌洋酒。（黃傑偉攝）

海關形容，疑犯走私刑式有別以往，近似集運模式，估計可能受疫情影響，內地旅客無法來港購物，走私客在港訂購貨物後再走私回內地。

海關提及，今年首8個月共錄45宗海上走私案件，檢獲貨品總值2.8億元，按年上升75%，行動中共拘捕157人。

警方強調，走私集團妄顧海上安全，走私船隻多不合符規格，會聯同海事處及海關加強聯合行動及執法，以保障海上安全。

▲ 行動中檢獲的貨品。（黃傑偉攝）

▲ 行動中檢獲的名牌產品。（黃傑偉攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉