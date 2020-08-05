  • 30°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【潮物速報】SOGO聯乘熱爆日本創作groovisions　設限定店推chappie紀念產品

休閒 15:34 2020/08/05

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

崇光百貨大門全是chappie的圖案裝飾，相當搶眼。（官方圖片）

大家最近如果有到過銅鑼灣崇光百貨，又或者只是純粹路經該處，都一定會被崇光五顏六色的外牆布置所吸引。今年是崇光開業的35周年紀念，公司特別邀請了日本大熱創作單位groovisions合作推出"Sports For All"聯乘企劃，除了公司裏裏外外都可見groovisions所創作的人物chappie，更有一系列chappie的產品推出，全部限量發售。

夏天出街又任少得一把小風扇在手。（官方圖片）

Tee及斜孭袋都是男女合用。（各$200）（官方圖片）

groovisions設計工作室可說大有來頭，曾與眾多國際知名的潮流及時尚品牌合作，例如有大家熟悉的Hermes、Nike及North Face，groovisions亦曾於各地舉行展覽及期間限定店。而chappie就是groovisions所創作的卡通人物，今回chappie以10個不同的運動造型亮相，希望鼓勵大家在家中多做運動。

便利貼套裝，你捨得用嗎？（$45）（官方圖片）

特大的沙灘球，還有一個chappie儲存袋盛載。（$80）（官方圖片）

由即日起至8月18日，「SOGO x chappie"Sports For All"期間限定店」將會推出一系列的限定產品，包括文具、tee、個人用品，全部印有五顏六色的chappie圖案，在限定店購物更可享購物優惠，另大家亦可於SOGO eStore期間限定網上商店購買。而10位chappie已經化身1︰1比例的紙板公仔分布於崇光的不同位置，大家如果成功找出10位chappie，就不要忘記打個卡留念了。

10位chappie分布於崇光百貨內的不同位置，大家試試能否找齊他們？（官方圖片）

產品查詢︰2833 8338

記者︰陳日言

相關文章

【潮物速報】日本爆紅UNIQLO AIRism涼感寢具8月17日開售　清爽柔滑速乾$59有交易
12:29 2020/08/04
【潮物速報】日本爆紅UNIQLO AIRism涼感寢具8月17日開售　清爽柔滑速乾$59有交易
【潮物速報】名牌草鞋大檢閱　7000元奢華版CHANEL草鞋穿出貴氣　
11:32 2020/07/24
【潮物速報】名牌草鞋大檢閱　7000元奢華版CHANEL草鞋穿出貴氣　
【著數優惠】adidas買一送一限時優惠　逾千件運動裝風褸多款波鞋產品
16:38 2020/08/04
【著數優惠】adidas買一送一限時優惠　逾千件運動裝風褸多款波鞋產品
SOGO 時裝服飾 消費資訊 消費種類 日本 銅鑼灣

最高瀏覽

【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
12:07 2020/08/04
【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
17:34 2020/08/04
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走
18:49 2020/08/04
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走