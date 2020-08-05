【亞博社區治療】醫護分享工作情況：有個別病人可回家卻選擇留下

▲ 亞博社區治療設施自8月1日啟用。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，亞洲博覽館社區治療設施本月1日啟用，有調派到亞博的醫護在社交媒體分享在亞博的見聞指，病人大都非常自律忍耐，但有個別病人明明可以回家，卻選擇留下。

亞博社區治療設施啟用不久，內裡的實況一直令人好奇，有調派到亞博的醫護在社交媒體分享在亞博的見聞指，病人完成入院檢查後就會分到一個小房，設施中有公用廁所和浴室，感覺和大學宿舍差不多。

▲ （網上擷圖）

社區治療設施設一個餐區讓病人自行取餐，提供每日三餐和小食，也有取不完的飲品。另外一面有一個自我檢查區，鼓勵病人一天自己去檢查4次。

病人區設有護士站，24小時有護士當值，病人可以去面見，也可以打電話去。另設兩個消閒區，提供電視。

該名醫護又表示，設施中談不上很舒服，但有個別病人明明可以回家，卻選擇留下，其原因是他的家人全部入院了，他回家又要繼續隔離，一個人又不能出去，住亞博反而方便。

該醫護形容病人區安靜，有秩序，病人大都非常自律忍耐。在兩次值夜班的經驗所見，上百個病人，居然沒有任何申訴需要處理，在其他醫院難以想像。

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責任編輯：陳梓蔚