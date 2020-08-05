【神隊友】妻剖腹產二胎丈夫全程貼心照顧　好老公一句「辛苦了」勝千言萬語

▲ 台灣一名兩孩媽媽在社交媒體分享，剖腹產二胎時丈夫全程貼心照顧，老公一句「辛苦了」已勝過千言萬語。

媽媽在懷孕生產的過程中有許多不適，另一半的支持成為媽媽最大的強心針。台灣一名兩孩媽媽在社交媒體分享，剖腹產二胎時丈夫全程貼心照顧，老公一句「辛苦了」已勝過千言萬語，而且丈夫在醫院家裡兩邊走，照顧她和大兒子，令她有感沒嫁錯人了。

這名媽媽於facebook群組「戀愛公社」發帖，回想第一胎要緊急剖腹生仔，即使要額外支出很多附加費，丈夫也沒多考慮，這次第二胎剖腹產丈夫也二話不說，所有自費項目都毫不猶疑地全加，他對愛妻表示︰

沒多少錢，就是想給妳最好的！

無微不至照顧產後妻

剖腹產二胎入產房時，丈夫給了她一個大大的擁抱，跟她說甚麼都別怕，他在外面等她。剖腹的過程中，她一直很想吐，感到不舒服到極點，但想到丈夫還是撐下去。在她產後，

老公不斷撫摸著我的頭，講了無數次的『辛苦了！』

丈夫坐在她的床邊，半小時一直為她按摩小腿、擦拭流滿汗的額頭。因為剖腹產後不能喝水，她口渴了，丈夫用棉花棒沾水為她塗嘴唇暫時解渴，安慰他「再一下就可以喝水了」。

丈夫無微不至照顧她，倒尿、餵水、餵雞湯、把雞肉切成小塊餵她，甚至在她麻醉藥退了仍繼續幫她按摩，只怕她一直躺在床上不舒服。

醫院家裡兩邊走湊仔

家中的大兒子由外婆照顧，但丈夫擔心父母不在身邊，兒子會難過，於是晚上回家哄兒子睡覺，之後又回醫院陪妻子，早上6時再回家準備兒子上課用的物品。妻子讚賞丈夫︰

懷孕這十個月都是他一個人帶孩子，把我們的兒子教得很有規矩。

丈夫在她懷孕期間努力照顧兒子，每天餵飯、洗澡、陪玩，早上送上學，晚上接回家。而且假日讓她睡到自然醒，令她有更多休息時間。

媽媽透露當時有了小孩才結婚，很多人不看好這段婚姻，他們確實也鬧過離婚，但孩子出生後看清了丈夫的好。在單親家庭長大的丈夫較獨立成熟，她感慨表示︰

對於兒子來說他盡心盡力的呵護教育，對於我來說他沒有虧待我，把我寵得比我爸還誇張。

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責任編輯︰駱秀玲