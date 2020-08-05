【新冠肺炎】飲食業6商會向林鄭月娥發公開信　促港府採免租方案

▲ 飲食業界指，目前面臨前所未有見的危機。（林宇翔攝）

港府延長限聚令及食肆禁晚市堂食至下周二（11日），飲食業6大商會今日（5日）向特首林鄭月娥發公開信，指業界面臨前所未有見的危機，促政府採取免租方案，拯救瀕死的飲食業。

現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會﹑稻苗學會﹑香港日本食品料理業協會及香港飲食業聯合總會，今日在報章刊登向林鄭月娥發出的公開信，表示明白政府將防疫放於首位，業界亦願意配合，但食肆現時受人一桌、入座減半及禁晚市堂食等措施影響，令業界生意一落千丈，卡啦OK、夜總會、酒吧等表列處所因停業更導致「零生意」。

信中指出：

業界面臨前所未有見的危機，大部分已無能力交租，故拯救瀕死的飲食業實在刻不容緩。

商會懇請政府接納早前有議員提出的免租方案，盡快立法與撥款。

▲ 飲食業6個商會向特首林鄭月娥發公開信，促港府採免租方案。（稻苗學會Facebook圖片）

自由黨立法會議員張宇人及邵家輝早前向政府提出建議，向飲食及零售業界出資減租兩個月，業主同時寬免兩個月租金，令業界免租4個月。

此外，香港美容業總會創會主席葉世雄今日在電台節目中亦形容，業界現時已到臨界點，零收入下仍要支付租金及人工，整體損失數以十億計，難以估計有多少間美容院要倒閉，認為，政府應與業界商討方案，而非任由業界自生自滅。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩