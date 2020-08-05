【清除霉菌】屋內牆身現大片霉菌　港男簡單一招還原靚靚全新牆壁

▲ 因廚房空氣不流通，導致屋內牆身現一大片霉菌，港男在社交媒體分享一招還原靚牆術。

香港夏天天氣悶熱又潮濕，牆身容易滋生霉菌，令屋內一陣陣霉臭味之餘，白色牆身有一大片黑色霉菌也有礙觀感。日前，一名港男分享清潔牆身霉菌的方法，他只需簡單一招，一分鐘後牆身慢慢變回潔白，還原靚靚牆身。

一名港男於在Facebook群組「家居裝修分享谷」分享成果，指因家中的廚房抽氣不佳，導致煮飯時的濕氣停留在天花板上，牆身現一大片黑色霉菌，屋內2500呎的牆身均有霉菌。從相片可見，屋內的天花板、客廳甚至走廊的牆身均有黑色霉菌。

▲ 全屋甚至走廊的牆身都佈滿黑色霉菌。（家居裝修分享谷）

▲ 港男以稀釋漂白水噴灑牆身後，牆身漸漸變回潔白。（家居裝修分享谷）

以1：9 稀釋漂白水噴灑牆身

港男分享，他以1：9 的稀釋漂白水直接噴灑牆身，讓漂白水直接滲入牆身，將霉菌「連根拔起」，

噴咗之後1分鐘牆身就會慢慢變白。

他提醒噴灑稀釋漂白水後不要使用毛巾抹擦，靜待2至3分鐘再噴灑幾次，「毛巾會破壞油漆表面」。

千萬不要穿貴價衣服處理

若看見有黑色水從牆身流下，也可不用理會，「如果滴落地就當然要抹，唔係抹牆身就可。」他建議噴灑漂白水前在地下或家具上鋪上垃圾袋，處理時也要穿舊衣物，避免造成損失，

千祈唔好着貴價衣服去做，因為我經已冇咗條幾百蚊嘅運動褲。

一定要稀釋漂白水

另外，他表示漂白水一定需要稀釋，否則漂白水在屋內的氣味或停留在屋中2至3天，噴灑漂白水前必須保持屋內空氣流通，小朋友盡量不要留在家中，免得健康受影響。

網民見分享後紛紛嘗試方法，並上載前後對面圖，網民均表示實用又有效。

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責任編輯：王明芳