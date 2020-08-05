華懋慈善基金指已聯絡中國外交部　促律政司邀請總理等監管遺產

▲ 已故華懋集團主席龔如心遺下近830億元。（資料圖片）

已故華懋集團主席龔如心遺下近830億元，終院於2015年裁定華懋慈善基金只是遺產信託人，基金須與律政司商討方案成立監管機構管理遺產，惟至今仍未有定案。案件今（5日）於高等法院再作指示聆訊。基金一方表示早前曾與中國外交部會面，初步得知總理對成為監管成員感興趣，惟因現時香港政治環境，認為應由香港特區政府作出邀請。基金一方遂要求法庭頒令，律政司盡快去信邀請中國總理及聯合國秘書長成為管理機構成員。惟臨時遺產管理人及律政司一方則反對，有關申請押後至明年5月再作爭議。



與訟方包括律政司司長、華懋慈善基金有限公司、龔如心臨時遺產管理人陳偉棠、黃德偉及莊日杰。



基金一方今表示根據誓章，今年5月26日基金一方派員與中國外交部會面，對方表示總理初步對成為監管機構管理遺產成員之一感興趣，惟基於香港政治環境，認為由香港特區政府作出邀請較為合適。至於邀請聯合國秘書長則涉及國際層面，故認為由律政司代表亦較適合合。基金一方遂要求法庭頒令，律政司須於21天內去信作出邀請，否則法庭可押後是次申請，並訂出日期再作指示聆訊。



遺產臨時執行人及律政司均反對有關申請，律政司一方指出，現時須處理相當複雜事宜，目前仍未得出成立監管機構的具體細節，若律政司作出邀請，而有關人員御任的話，繼任人選或持不同意見，屆時或會對決定作出改變，因此律政司一方認為現時向有關人員作出諮詢，實是言之過早。



此外，律政司一方指有關成員的授信責任或協議等安排仍屬未知之數，於缺乏必須要的資料下，律政司若作出邀請，而法庭最後認為並不合適，只會令律政司處於尷尬處境，故要求法庭拒絕基金之申請。



法官聽取各方陳詞後，認為現階段仍有多個議題須考慮及處理，故批准各方就申請呈交證據，並將是次申請押後至2021年5月26日再作進一步指示聆訊，預計需時1天。

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記者：林育慧