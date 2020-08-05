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【赤腳中招】行沙灘誤踢石頭受傷染食肉菌　男子腳部潰爛送醫致死率高達34%

健康 15:54 2020/08/05

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台灣一名男子不慎灰沙灘踢中路邊石頭擦傷，最後腳部竟出現壞死潰爛。

待疫情過後，相信不少人都昐望在炎夏下於沙灘戲水，不過沙灘原來亦是一個危機四伏的地方。台灣一名58歲男子與家人到沙灘遊玩時，不慎因踢中路邊的石頭而擦傷。當晚他的腳部更出現劇痛，並開始腐爛，需緊急送醫。

留醫一個月才康復

綜合台媒報道，本身有肝硬化病史的黃先生，當日不慎在沙灘踢中路邊的石頭時僅有輕微擦傷，因此他一直不以為意。沒想到黃先生當晚返家途中，腳部才出現劇痛，更出現神智不清、發燒等症狀，於是被緊急送醫治理。

經初步檢查，黃先生的傷口被俗稱「食肉菌」的創傷弧菌所感染，且已感染至深層皮膚，造成壞死性筋膜炎，需緊急進行手術，並同時需接受抗生素治療。經留醫一個月後，黃先生才康復出院。

醫生：３種長期病患者屬高危

據台灣急症醫師照會感染科醫生洪伯斌指出，當細菌侵犯至深層筋膜，並沿着筋膜與皮下組織間隙快速擴散，其中的小血管就會因發炎而栓塞，導致組織缺血壞死，造成壞死性筋膜炎。壞死性筋膜炎可發生在身體各部位，但以下肢最常見。它的病程變化極快，組織可在數小時內嚴重壞死，若出現如發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等疑似感染症狀，必須儘快就醫。

洪伯斌又指，壞死性筋膜炎好發於糖尿病、肝硬化、或長期須服用類固醇藥物的長期病患者，因為他們抵抗力較弱，一受感染就極易引發敗血症或菌血症，即使立即送醫治療，致死率仍可高達24至34%。

而最常導致感染的細菌分別為海水中的創傷弧菌（Vibrio vulnificus）、淡水中的親水單孢菌（Aeromonas hydrophilia）、以及具傳染性的A型鏈球菌（Streptococcus pyogenes）。治療上，外科醫生可透過一次或多次的清創手術切除壞死組織，阻斷發炎反應，同時以抗生素治療此猛爆性的感染症。

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責任編輯:羅嘉欣

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