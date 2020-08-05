【星Woo大戰】余德丞自辯非「港姐收割機」　Dickson剖白跟蔡思貝緋聞

▲ 余德丞接受Yahoo訪問談及緋聞關係。

近年人氣急升的余德丞（Dickson）應邀在YAHOO星級訪談節目《星Woo大戰》與主持Yahwoo真情對話，Dickson除大談對外間給予「港姐收割機」稱號的想法，更不避嫌自爆最想跟朱千雪合演情侶！



余德丞一直被外界稱呼為「港姐收割機」，全因他頻頻與港姐傳出緋聞。對於這個稱號，Dickson自辯：「其實只是剛好跟港姐合作較多，但公司差不多全部都是港姐，只視乎冠亞還是季軍。得到這個稱號，都只是得啖笑。」

Dickson又指之前跟麥明詩於劇集《誇世代》中繹演情侶才傳出緋聞，而他與劉穎鏇因為一同到台灣主持《世界大學生運動會》，期間一起吃飯，結果又被指他力追對方。

不過Dickson打趣說：「你只要湊夠兩個港姐，就可以做港姐收割機！」不過在眾多港姐之中，Dickson坦言蔡思貝才是在娛樂圈中最熟的朋友。

▲ Dickson渴望演動漫角色。





至於被問到想跟哪位從未合作過的女星合作，Dickson即表示恨與朱千雪結戲緣，而且更指對方是真正的女神，好希望跟對方合作，但可惜女神已甚少拍劇，希望遲些在機緣巧合下可以跟對方合作。

Yahwoo隨即請Dickson假裝以自信的語調向監製游說撮合二人合作演劇，在游說過程中，Dickson透露自己想拍攝的鏡頭，他說：「場戲可以透徹少少，不用那麼辛苦，但好多mood shot可以有情感上交流，真係幻想都覺得正！」



其實除了跟港姐合作外，Dickson表示自己都想扮演動漫角色，譬如《頭文字D》的藤原拓海，或《男兒當入樽》的三井壽，因為前者有型又瀟灑，可以讓他揸車過足癮，後者經歷挫折變壞再浪子回頭很有深度，更重要是角色體能差似自己，但又可以很準地射出三分波，一樣十分有型。

