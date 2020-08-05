  • 30°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】政府再撥5,900萬資助大學研究新冠肺炎　陳肇始稱望有助制定防疫措施

社會 15:53 2020/08/05

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府再撥5,900萬資助大學研究新冠肺炎，陳肇始稱望有助制定防疫措施。（資料圖片）

由食物及衞生局局長擔任主席的研究局今日（5日）從醫療衞生研究基金，批出合共5,900萬元的撥款，支持本地大學進行針對新冠肺炎的研究，這是繼4月27日批出1.11億元予26個申請後的第二批撥款。
 
新獲批核的研究包括研究病毒的傳播、研究影響感染控制措施的因素、調查病毒由動物傳人的風險等等。這些項目涉及重要的研究領域，包括有效的病毒檢測和監測及其後的跟進措施。透過監測本港機場、入境航機、污水處理設施、檢疫中心及屋苑的廢水，提供一個互補系統以反映病毒在社區的活躍程度，及為日後病毒重臨作出預警。以上這些研究為期1至2年。
 
食物及衞生局局長陳肇始教授表示，連同第一批在今年4月批核的申請，醫療衞生研究基金批出合共1.7億元的撥款，資助有關新冠肺炎的研究。食物及衞生局期望這些研究提供的科學實證，有助制定抗疫措施，減少新冠肺炎的影響。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
 
責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】5名醫委會業外委員及審裁員：任何醫護來港工作須依從適當註冊程序
今日 11:48
【新冠肺炎】5名醫委會業外委員及審裁員：任何醫護來港工作須依從適當註冊程序
【新冠肺炎】何栢良憂街市成「計時炸彈」爆超級感染　業界籲主婦勿摸魚
今日 12:03
【新冠肺炎】何栢良憂街市成「計時炸彈」爆超級感染　業界籲主婦勿摸魚
【新冠肺炎】飲食業6商會向林鄭月娥發公開信　促港府採免租方案
今日 14:28
【新冠肺炎】飲食業6商會向林鄭月娥發公開信　促港府採免租方案
大學 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
12:07 2020/08/04
【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
17:34 2020/08/04
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走
18:49 2020/08/04
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走