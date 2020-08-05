【新冠肺炎】政府再撥5,900萬資助大學研究新冠肺炎　陳肇始稱望有助制定防疫措施

▲ 政府再撥5,900萬資助大學研究新冠肺炎，陳肇始稱望有助制定防疫措施。（資料圖片）

由食物及衞生局局長擔任主席的研究局今日（5日）從醫療衞生研究基金，批出合共5,900萬元的撥款，支持本地大學進行針對新冠肺炎的研究，這是繼4月27日批出1.11億元予26個申請後的第二批撥款。



新獲批核的研究包括研究病毒的傳播、研究影響感染控制措施的因素、調查病毒由動物傳人的風險等等。這些項目涉及重要的研究領域，包括有效的病毒檢測和監測及其後的跟進措施。透過監測本港機場、入境航機、污水處理設施、檢疫中心及屋苑的廢水，提供一個互補系統以反映病毒在社區的活躍程度，及為日後病毒重臨作出預警。以上這些研究為期1至2年。



食物及衞生局局長陳肇始教授表示，連同第一批在今年4月批核的申請，醫療衞生研究基金批出合共1.7億元的撥款，資助有關新冠肺炎的研究。食物及衞生局期望這些研究提供的科學實證，有助制定抗疫措施，減少新冠肺炎的影響。

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責任編輯：陳梓蔚