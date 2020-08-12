【親子學英文】學習地道生活英語從細開始　在家活學活用不宜死背

▲ D Mind Education 聯合創辦人麥嘉隆教育出版經驗豐富，曾任牛津大學出版社中國及香港社長。（湯炳強攝）

雖然英語並非大部分港人的母語，不過教子女學好英語，並在日常生活中運用自如，向來是家長們最重視的課題。教育出版專家麥嘉隆堅持英語要學得貼地，從小開始接觸就是最佳方法。

早前本地教育機構D Mind Education進行了一項網上問卷調查，以「家長的生活英語溝通能力與子女教育之期望」為主題，發現即使家長普遍有大學以上學歷，卻有6成認為自己英語水平僅屬於一般，亦只有1成家長表示於日常生活經常使用英語跟子女溝通，可見他們對英語能力也缺乏自信。

用英文問候「How are you？」等基本會話，相信大部分人也懂，不過在日常生活上經常接觸到的詞彙例如「眼垢」，即使大人也未必知道英文是甚麼。在調查中有4條簡單問題測試家長的地道生活英語能力，「鼻垢」、「藥水膠布」、「食指」的英文以及「運動鞋」的英式英語，結果發現答對的只佔17%至52%。

▲ 網上問卷調查訪問了300名本地家長，發現家長期望小朋友能學好英語，甚至選擇海外或國際學校升讀，地道生活英語能力卻偏低。（受訪者提供）

英語培訓從小開始

D Mind Education創辦人麥嘉隆稱：

即使過去10年教育水平已提高不少，家長們都是大學畢業生，但仍然沒有信心教小朋友，其實都是正常的。 因為以往家長們學習的教科書英語，主要是為考試，甚至畢業後工作而設計，偏向書面及商業用途，跟年幼小朋友成長時甚至日常生活所用的地道英語沒直接關係。

另外，只有少數學校會有系統以及專業地教授英語拼音。

英文教學課程中自2006年起才開始教，但很多時只佔課堂或教科書上的一小部分。家長們的基礎不足，而且不是主修英語或教育出身的話，自然對英語教學沒有信心，寧願帶小朋友參加英文playgroup、拼音班等，向專業人士學習。

幼兒在1歲半至兩歲時才開始懂得學習原理，發音系統亦在這時期才發展，麥嘉隆表示：「很多腦科研究也證明幾個月大的嬰兒能認知熟悉的語言，亦會學習模仿發音。因此學習語言愈早愈好，小朋友成長過程中面對的環境將有重大改變，未來20至25年資訊更發達、出國旅遊更容易，透過科技接觸全世界。培養新一代的小朋友，更加有需要學好英文跟世界接軌。」

▲ 0至6歲的嬰幼兒是學習的黃金時期，絕對要把握機會。（受訪者提供）

實用地道生活用語

很多家長會教小朋友一些很長很深奧的英文單字，最常見是很困難的恐龍名稱，不過麥嘉隆卻說，這種硬記對英語學習作用不大。「因為這些詞語不實用，學到亦沒有太多好處。與其死記背誦，小朋友更應該學習由起床、刷牙洗臉、穿衣、吃飯、做家務，天氣及日期等等日常用字，甚至是在生活上遇到的難題，在真實環境中能應用的英語才有意義。」

其中一個教導方法，就是在家中營造出如外國小朋友的成長及英語學習環境。例如起床，除了一般人所知的「wake up」外也有很多種說法，可以說是「The Sun is up」、「rise and shine」等，我們廣東話常說的「爛瞓豬」，在英語中也可以用「sleepyhead」表達。衣服除了描述種類及顏色，亦能教小朋友形容格紋、間條等不同花紋，這些英文詞彙才是跟生活有緊密關係，能在一生中學以致用。

▲ 教材內的公仔有被舖，亦有衣服更換及小道具，小朋友可以自由發揮邊玩邊學。（湯炳強攝）

電子教學不宜常用

調查亦發現，除了閱讀英文故事書，9成家長會經常或有時會播放英語短片、卡通或兒歌，讓子女學習，不過小朋友看大量英文卡通、YouTube短片，亦非理想的學習方法。麥嘉隆說：

小朋友接觸太多電子屏幕固然不好，網上資源太多也難以取捨，而且這種學習亦太單向性。除了看書外，亦可以配合公仔玩偶、道具等，一邊玩樂一邊學習，甚至讓小朋友變成老師，這種互動性的教學更加立體。

調查中亦提及7成半幼兒每星期平均使用多於1小時學習英語，甚至有1成學習英語時數多於7小時。不過很多家長們也是在職爸媽，一天繁忙辛勞工作後，不想回家再花太多時間教育是人之常情。「其實每天花15至20分鐘也算很好，最重要是養成習慣及規律，安排時間陪伴子女一同閱讀及學習，建立成長過程中的模仿對象。」

▲ 其中一個繪本系列《Grow with Me》，以日常生活作為題材，教導小朋友常見的英文單詞及用語。（受訪者提供）

專家編撰貼地英語

麥嘉隆與教育團隊經過兩年時間籌備D Mind & The Prince教材，主要針對0至6歲的幼兒及小朋友英語學習而設，由英國語言學大師及教授David Crystal擔任內容設計顧問，皇室御用學校亦參與教材編寫及任顧問。

在多達160個組件中，除了有全球作家及插畫師創作的故事書，亦有玩偶、海報等，以及一枝可發聲及錄音的AI筆。將家居布置成沉浸式英語學習環境，玩法及學習更多元化，是以貼地英語為重心而設計的教材。

▲ AI筆除了播放音樂及朗讀故事，還可以記錄使用過的教材及時間，更能與app同步，整理分析兒童學習情況。（受訪者提供）

除了在家學習外，家長認為報讀英語課程為學習英語的有效途徑，不過小朋友去到陌生環境，接觸到不熟悉的人及事物，自然感到不安。這套教材亦有延伸親子playgroup課堂及活動配合，由專業老師運用同一套系統教授，讓學習有連貫性並培養興趣，而且給予小朋友一個過渡熟習的時間，效果亦能加倍發揮。

現時疫情關係，實體課堂被迫暫停，他們卻沒有跟隨大勢以zoom取代：「始終小朋友透過zoom學習成效不大，反而我們在網上教導家長，如何在家為小朋友進行playgroup活動。我們鼓勵家長們花一些親子時間與小朋友一起學習，即使不用全英文也沒所謂，最關鍵是擔當一個伴讀的角色，讓小朋友從小開始接觸英語，即使將來出國留學、移民也能做足準備。」

記者：張頌婷