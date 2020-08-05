【無濾鏡】林俊傑邀女神舒淇任MV女主角　JJ直言：是很多男生的夢想

▲ 舒淇任JJ林俊傑新歌《無濾鏡》的MV女主角。

「亞洲唱作天王」JJ林俊傑2020年全新單曲《無濾鏡》，不僅有「國際級時尚大師」藤原浩共同跨界合作，MV更邀請舒淇擔任女主角。

《無濾鏡》MV拍攝過程中，JJ也讚嘆：「我該做的都寫在歌裡了；舒淇真的是我心目中『無濾鏡』的不二人選，真的是女神級。」此外，JJ在正式拍攝前，更特地將自家「Miracle Coffee」搬到現場，甚至貼心準備甜點，讓舒淇笑說：「今天拍攝也太幸福了！」

這次MV，JJ與舒淇分別在不同的空間下拍攝，兩人雖然沒有正式對到戲，但JJ在正式拍攝前，特地誠意十足的將自家「Miracle Coffee」的咖啡及甜點移駕到現場，甚至親自製作招牌手沖咖啡，讓舒淇一下戲就能品嘗到美味的咖啡，讓舒淇笑說：「今天拍攝也太幸福了吧！」

JJ讚舒淇真的美

大讚咖啡溫順好喝、甜點也相當美味。此外，在拍攝時， JJ也讚嘆：「她把整個歌曲帶到另一個境界了，讓人在一旁看著都有戀愛的感覺，時間靜止在最美、無需濾鏡的狀態。」而舒淇也聊到對這首歌的感覺：「在一天的不同時刻時候聽這首歌都有不同的情緒跟感覺，很喜歡這首歌。」

對於這次邀請舒淇擔任MV女主角，JJ開心直言：「可以找到女神級的舒淇來當女主角，是很多男生的夢想，女主角除舒淇外，我也找不到第二人選了，她的美真的是『無濾鏡』！」

▲ JJ林俊傑邀任《無濾鏡》MV女主角。

舒淇稱從小就聽JJ歌曲

兩人先前其實沒有交集，當初是透過「Miracle Coffee」的開幕才正式相識，JJ笑說開幕當天，她兩個小時就喝了3杯咖啡，捧場程度讓JJ相當感激外；舒淇親切、不拘小節又好相處的隨和個性，更讓JJ印象深刻。

而提到這次拍攝〈無濾鏡〉的心情。舒淇則是笑說：「很榮幸，從小就聽JJ的歌長大，JJ真的是我心目中的創作才子。」一席話讓JJ直呼不敢當。