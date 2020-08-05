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【網上生意】裕美做老闆娘開珠寶網店　林作稱賺不到二百萬女友消失香港

娛樂 16:10 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

裕美做老闆娘開珠寶網店，林作稱賺不到二百萬消失香港。

經常自製話題的林作，今日與女友裕美又有新搞作。為一洗林母對裕美偏見，林作表示會在年底內幫裕美賺到200萬元。在今日，裕美宣告投資6位數字做珠寶網店，網店更以男友名字命名為「林寶Chok Jewellery」，林作更揚言：「冇200萬，人生冇意義！」

事實話題性十足的林作，自從轉行做保險以及公開與裕美的戀情後，每日都有其社交網站發表「偉論」。林母曾公開表示不會認「失婚」裕美為「未來媳婦」，有感對方身份地位與其兒子不匹配。

而林作則希望幫女友洗底、令母親對其改觀，早前曾揚言會幫裕美在年底前賺到200萬，希望母親能夠接納裕美「入門」。

【林作裕美拍拖】林作母拒裕美入門暗指未夠質素　未來新抱逐點反撃奶奶批評

（instagram圖片）

林作力撐女友裕美

林作在昨晚已率先於Facebook發表影片，以澄清緋聞作開首，其實是想要宣傳女友的新搞作、以林作為名的珠寶網店「林寶Chok Jewellery」，裕美在IG貼出宣傳照，上面印在店名、她與林作的大頭照，並寫上「嚴選高品質天然鑽石及寶石、提供GIA認可證書」。

裕美留言寫道：「My new business. Please support!」並指設計由她親自操刀。

品牌的社交網站放有各種珠寶飾物，有戒指、耳環、手鍊等，所有價錢公開標示，定價由4500港幣至30600元港幣不等。

【林作裕美拍拖】與裕美撐檯腳斷正公開戀情　林作發長文護花：失婚無罪

（instagram圖片）

裕美目標賺錢買樓

林作接受傳媒訪問時，對於女友的生意表示非常有信心，又透露是次的珠寶生意是裕美的想法，他會支持女友的生意。對於曾表示若果裕美年底前睇不到200萬便要「消失」，林作直言：「目標擺第一，冇200萬，人生冇意義！」

裕美透露是次投資了6位數字，大部份都是她多年來的積蓄，網店9成的東西全由她親自操刀，林作只佔當中大約0.5%。對

於林作表示賺不到200萬要消失，裕美指她未有說過這番話，但承認目標是賺到200萬，因為想要買樓。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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