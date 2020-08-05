  • 30°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】東區醫院69歲男病人初步確診並危殆　同一病房79歲男病人早前亦確診

社會 16:48 2020/08/05

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

醫管局總行政經理劉家獻表示，截至早上9時過去24小時，醫管局共接獲呈報157宗個案，再多2名病人離世。(梁偉榮攝)

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，本港今日（5日）新增85宗確診個案，是連續3天回落至百宗以下。

東區醫院一名69歲長期病患男病人，於7月30日下午因氣喘到東區醫院求診，當時被安排到監測病房留醫，為其做檢測後結果呈陰性，轉到老人科病房留醫，惟於8月4日情況轉差，再做檢測後呈陽性，初步確診；現時情況危殆，在深切治療部留醫。

翻查資料，該名69歲病人在老人科病房留醫前，在監測病房同一病格有一名79歲男病人於7月30日(編號3366)曾確診，因二人同時在同病格，現時正調查兩宗個案時否有關。經接觸追蹤後，有9名病人被列為密切接觸者，會再作隔離，該病房已安排全面消毒，並暫停接收病人。

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院兩名員工初步確診　感染源頭未明

醫管局總行政經理劉家獻表示，截至早上9時過去24小時，醫管局共接獲呈報157宗個案，再多2名病人離世，編號分別為2942及3153，人康復出院，至今共174名病人康復出院、及43名病人離世。

截至早上9時，有1235名確診者在19間醫院和鯉魚門隔離設施及亞博留醫。其中45人危殆、53人嚴重，1137名病人情況穩定。公立醫院正使用1222張負壓病床及668間負壓病房，使用量分別是72%和76%。

【新冠肺炎】連續三日確診宗數「脫百」　張竹君：源頭不明仍多或致疫情反彈

截至今日中午，有114人在亞博留醫接受治療，有150名病人鯉魚門隔離設施接受治療。劉家獻指，現時醫管局用新準則決定病人能否出院，測試病人血清的抗體，若病人沒有病徵，血裡有抗體，科學已等於康復，「可以放心返屋企」，尤其對於年輕患者，不過提醒病人出院後應盡量留家及做足感染控制措施。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴

相關文章

【新冠肺炎】本港新增85宗確診個案　台灣返港檢疫人士欲離港被截獲
今日 16:33
【新冠肺炎】本港新增85宗確診個案　台灣返港檢疫人士欲離港被截獲
【新冠肺炎】東區醫院69歲男病人初步確診並危殆　同一病房79歲男病人早前亦確診
今日 16:48
【新冠肺炎】東區醫院69歲男病人初步確診並危殆　同一病房79歲男病人早前亦確診
【直銷中心群組】旺角「Star Global」添6人中招　部分人曾到帝京酒店培訓
今日 16:38
【直銷中心群組】旺角「Star Global」添6人中招　部分人曾到帝京酒店培訓
【新冠肺炎】政府再撥5,900萬資助大學研究新冠肺炎　陳肇始稱望有助制定防疫措施
今日 15:53
【新冠肺炎】政府再撥5,900萬資助大學研究新冠肺炎　陳肇始稱望有助制定防疫措施
【新冠肺炎】再多一人死亡涉屯門康和男院友　累計已有43人死亡
今日 16:31
【新冠肺炎】再多一人死亡涉屯門康和男院友　累計已有43人死亡
【新冠肺炎】被辭退印傭確診　潛伏期曾與28名外傭共同居住
今日 16:44
【新冠肺炎】被辭退印傭確診　潛伏期曾與28名外傭共同居住
衞生防護中心 治療 公立醫院 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
12:07 2020/08/04
【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
17:34 2020/08/04
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走
18:49 2020/08/04
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走