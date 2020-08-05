【超級學霸】父母放手自主成就「超級學霸」　27歲天才博士生剛畢業年收入達220萬

▲ 張霽剛博士畢業就獲聘，年收入220萬港元。

近年大學畢業生起薪點約為1.5萬元左右，若有更高學歷，月薪或會較高。不過，近日中國有年僅27歲的博士畢業生張霽，成功獲華為「天才少年」計劃取錄，年薪最高達201萬人民幣（約223萬港元）。

華為創始人在去年起發起「天才少年」計劃，用頂級薪酬招募應屆博士畢業生。該計劃採用年薪制，共有3個級別，年薪由86.6萬（人民幣，下同）至201萬不等。

父母放手自主

據內地媒體報道，今年剛入選的27歲張霽，獲得201萬元的最高級別年薪，他在湖北省華中科技大學計算機專業博士畢業，在修讀大學本科時，他已是師生眼中的「超級學霸」。張霽表示，自己是獨生子，小時候父母對自己的影響特別大，媽媽是幼兒園老師、爸爸是中學老師，

無論什麼事，做還是不做，爸爸媽媽都不會給我做決定。這個讓自己獨立思考的做法，一直影響到現在。

張霽表示，自己喜歡先好好計劃，再按部就班，對學習沒有拖延症，這樣才能讓他事半功倍。他分享自己人生的座右銘︰

很多人比你還要努力，你有什麼理由不上進？

大學畢業後，他繼續在華中科技大學武漢光電國家實驗室深造，並完成博士研究，期間他沒有主動找工作，但陸續有企業向他招手。

他在2015至2019年於騰訊公司實習，期間獲得7項國內、國際專利，研究成果獲得騰訊公司2016、2017年度傑出貢獻獎和2019年度卓越營運獎；2019至2020年在紐約大學庫朗數學研究所訪問。在一次國際會議上，張霽接觸到華為，並於今年5月底入職。他表示，希望能與志同道合的人做有意義的事。

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責任編輯：王明芳