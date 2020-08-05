【女法醫JD】蔡卓妍化身法醫鍾欣潼演神秘人　Twins相隔8年合體拍劇

▲ Twins相隔8年後合體拍劇。

由企鵝影視、英皇娛樂出品，方芳、霍汶希擔任總制片人，集結蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英、麥亨利、陳家樂及何佩瑜等主演的超級網劇《女法醫JD》發布首款海報，各主演一一登場，劇集令人期待。

是次曝光的海報以爆裂鏡面的形式呈現，支離破碎的鏡片折射出主角們的各種神態，也讓我們得以在前期窺探本劇的人物特點。JD宋安妍（蔡卓妍飾）神情急切；探員劉志明（張孝全飾）握槍幹練有力，表情凝重；林小美（鍾欣潼飾）則冷俊神秘，內心所想令人難以覺察。

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▲ 《女法醫JD》海報。

《女法醫JD》以患有HSP高敏癥的女法醫JD宋安妍在「死因解碼研究所」的遭遇為線索，展開講述各個單元的懸疑探案故事，共十二集。

劇集將以單元形式展開講述飾演女法醫的蔡卓妍協助警方破獲一個個詭異案件，同時試圖探尋父親舊案的真相，並與神秘女子鍾欣潼、熱血探員張孝全之間展開的一系列驚心動魄的故事。

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▲ Twins合體參演《女法醫JD》。

除此之外，Twins合體出演大鬥演技也是賣點之一，二人上一次合作已經是八年前的電視劇《歡樂元帥》，劇中二人角色身份撲朔迷離，不但擁有同一個名字，在身世上也有糾纏不清的未知關係。各自擁有不同立場，同時又在明爭暗鬥，這次她們再次攜手重現熒幕，不少網民及fans都表示期待。