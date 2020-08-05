  • 30°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【女法醫JD】蔡卓妍化身法醫鍾欣潼演神秘人　Twins相隔8年合體拍劇

娛樂 16:23 2020/08/05

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Twins相隔8年後合體拍劇。

由企鵝影視、英皇娛樂出品，方芳、霍汶希擔任總制片人，集結蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英、麥亨利、陳家樂及何佩瑜等主演的超級網劇《女法醫JD》發布首款海報，各主演一一登場，劇集令人期待。

是次曝光的海報以爆裂鏡面的形式呈現，支離破碎的鏡片折射出主角們的各種神態，也讓我們得以在前期窺探本劇的人物特點。JD宋安妍（蔡卓妍飾）神情急切；探員劉志明（張孝全飾）握槍幹練有力，表情凝重；林小美（鍾欣潼飾）則冷俊神秘，內心所想令人難以覺察。

【阿嬌離婚】鍾欣潼離婚後首度露面　阿嬌為自己打格受訪自爆8字心聲

《女法醫JD》海報。

《女法醫JD》以患有HSP高敏癥的女法醫JD宋安妍在「死因解碼研究所」的遭遇為線索，展開講述各個單元的懸疑探案故事，共十二集。

劇集將以單元形式展開講述飾演女法醫的蔡卓妍協助警方破獲一個個詭異案件，同時試圖探尋父親舊案的真相，並與神秘女子鍾欣潼、熱血探員張孝全之間展開的一系列驚心動魄的故事。

【阿嬌離婚】年初上節目阿嬌夫妻互數缺點　鍾欣潼直指賴弘國：你配不上我【有片】

Twins合體參演《女法醫JD》。

除此之外，Twins合體出演大鬥演技也是賣點之一，二人上一次合作已經是八年前的電視劇《歡樂元帥》，劇中二人角色身份撲朔迷離，不但擁有同一個名字，在身世上也有糾纏不清的未知關係。各自擁有不同立場，同時又在明爭暗鬥，這次她們再次攜手重現熒幕，不少網民及fans都表示期待。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【阿嬌離婚】年初上節目阿嬌夫妻互數缺點　鍾欣潼直指賴弘國：你配不上我【有片】
11:51 2020/05/09
【阿嬌離婚】年初上節目阿嬌夫妻互數缺點　鍾欣潼直指賴弘國：你配不上我【有片】
【阿嬌離婚】鍾欣潼離婚後首度露面　阿嬌為自己打格受訪自爆8字心聲
12:25 2020/05/21
【阿嬌離婚】鍾欣潼離婚後首度露面　阿嬌為自己打格受訪自爆8字心聲
【融入家中】蔡卓妍帶百億男友為父親慶生　阿Sa為婚後生B做雪卵手術
14:14 2019/10/31
【融入家中】蔡卓妍帶百億男友為父親慶生　阿Sa為婚後生B做雪卵手術
【喜事將近】蔡卓妍疑飛馬爾代夫秘辦婚禮　傳阿Sa年底嫁百億身家男友
13:58 2019/12/13
【喜事將近】蔡卓妍疑飛馬爾代夫秘辦婚禮　傳阿Sa年底嫁百億身家男友
【幸福人妻】鍾欣潼家居隔離拍片令豪宅曝光　阿嬌一屋名牌CHANEL手袋放滿一櫃
10:35 2020/03/31
【幸福人妻】鍾欣潼家居隔離拍片令豪宅曝光　阿嬌一屋名牌CHANEL手袋放滿一櫃
鍾欣潼 蔡卓妍 Twins 電視劇 歌手 演員 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
12:07 2020/08/04
【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
17:34 2020/08/04
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走
18:49 2020/08/04
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走