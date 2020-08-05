【甘苦與共】七旬英國夫婦來港轉機染疫分隔治療　妻入ICU寫信攬枕解相思苦感動醫護

▲ 英國老夫婦抵達香港機場後確診， 被送入屯門醫院接受隔離治療，他們的生命故事感動了一眾護醫人員。

新冠肺炎疫情肆虐，本港抗疫至今超過半年多，前線醫護醫治過不少確診者，當中有一對英國老婦夫感動了醫護。他倆的在港抗病治療的經歷更成為新界西醫院聯網通訊7月號的封面故事，曾接觸過老夫婦的數名醫護都分享感受。

7旬英國夫婦同確診

據新界西醫院聯網通訊報道，英國夫婦Peter（78歲）和Jane（74歲）原訂在3月26日經香港轉機，欲回家鄉英國。他們抵達香港機場後確診，被送入屯門醫院接受隔離治療。二人接受治療近2個月，Jane婆婆一度情況轉差，要入住深切治療部。

夫妻入院時身上沒有手機和電話卡，無法與英國的家人通訊，醫院安排借出手機及電話卡，讓他們與家人視像對話報平安。二人都很樂觀，據屯門醫院內科及老人科副顧問醫生朱振國表示，他們擔心對方的情況，沒有因染疫而埋怨。

Jane因病情一度非常嚴重而要與Peter分開，直至二人重逢，Jane隔著玻璃已急不及待想見對方，更用手勢展示「我的生命回來了」，見到他們重聚，心裡很感動。

分隔治療思念彼此

二人互相守望50天，雖然中期有段時間需分隔治療，但二人一直默默守護對方。隔離病房資深護師吳淑芳見證Jane很想念丈夫︰

Jane向護士索取多一個小枕頭，將小枕頭當成是丈夫，放在身邊陪伴自己。夫妻亦會透過書信溝通，由醫護人員充當「信鴿」，替他們傳遞紙仔。

重聚感動醫護

Jane的情況好轉，知道可以回到隔離病房與丈夫見面，她非常開心及期待，立即梳頭整理儀容，希望展示漂亮精神的一面見丈夫。在場醫護見證二人重逢的喜悅，替他們感開心，亦安慰能幫助病人抗病。

兩夫婦二人於5月下旬出院回英國，他倆感激本港醫護，走過死亡邊緣的Jane讚揚所有醫護對她照顧有加。

所有醫生和護士都非常出色，對病人很細心，在治療期間一直鼓勵我，盡量滿足病人的需要，令我很感動，我由衷感謝所有醫生、護士、護理員和支援人員。

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責任編輯︰王俊賢