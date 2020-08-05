【中風治療】55歲男患感冒手部協調有異原來是中風　專科醫生：病發4小時內是救治黃金期

▲ 李常威教授指出，中風血管栓塞有可能一兩個小時甚至幾分鐘內可自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，這其實有機會引致大中風。

55歲的Sam（假名）去年11月尾患上感冒，但不知何解右手有少許不協調，家庭醫生指感冒菌入了神經綫，介紹見腦神經內科。入院照磁力共振（MRI）後確診腦幹附近缺血性中風，但只是輕微。同時，亦驗出他有高血糖及高膽固醇，身體各部分未有出現僵硬，只有少許不協調。

但出院後，病情慢慢變差，他12月23日再度入院，再照MRI後仍然是腦幹附近中風，之後病情急轉直下，連左手也僵硬、失去平衡、說話不清、吞嚥固體食物有問題，加上腳掌有骨折，需要做手術復合。

全面治療 改善受損機能

打後Sam接受了連串治療，改善中風損毀的增加，初步打抗血小板針，及需服食抗血小板藥、降血壓藥、降血糖藥及降膽固醇藥。待病情穩定後，住院1個月期間，每星期做五、六次rTMS（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation），亦打過一次肉毒桿菌針在右手右腳，藉此鬆弛肌肉。他住院時，多次接受物理治療、言語治療，改善吞嚥及說話能力，避免食物跌進肺部。

▲ 高能量磁波（rTMS）是利用電磁重複性刺激腦細胞，讓其激活。（被訪者提供）

1月底出院後，他也沒有鬆懈，每星期3次做物理治療，同時亦有繼續做rTMS，每星期1次見言語治療師。出院後康復很理想，尤其是說話和吞嚥能力，很快就康復和以前一樣，治療至4月中停止。之後就在家中每周做3次30分鐘帶氧運動。

突然失去活動、自理及說話能力，Sam坦言對好動的他，是莫大打擊，當時不敢想像將來如何生活。他語重心長說：「中風不限年齡，身體檢查很重要，三高盡早發覺，藥物可以有效預防，尤其是有家族遺傳的人。好幸運可以康復接近100%，感覺就像從地獄走出來，感謝家人和醫生的幫助。」

醫生：傳統+嶄新中風療法 多管齊下

腦神經科專科醫生李常威教授表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，引致此情況原因有二：

缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可以及早防範，盡早治療更可減輕病情。

出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。

他指出，有時候中風血管栓塞，有可能一兩個小時甚至幾分鐘內可自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，這其實有機會引致大中風。醫學界為讓大眾了解中風徵狀，將之歸納為「談、笑、用、兵」4項：

談：表達或說話有困難。

笑：面部表情不對稱。

用：手腳不能發力。

兵：即時請「救兵」，馬上求醫。

「盡快看醫生十分重要，因為就算中了風，血管已栓塞，須把握有效的醫治期，馬上送院在4小時內通返血管，有機會能把血管修補。」

▲ 突然口齒不清或理解困難或突如其來的劇烈頭痛，都可能是中風的徵狀。（iStock）

救治黃金期

中風有救治黃金期，目前已有藥物治療中風，只要在病發4小時內注射患者體內，把栓塞血管通回，讓受損的腦細胞康復。惟能把握這急救黃金期的病人不足1成，因出現病徵仍未盡早求醫。「有時中風病徵未必那麼明顯，病人無及時到醫院。有時中風在睡覺時發生，到發現時已不知中風中了多久，若中風已有一段長時間，當血管已通回，注射急救藥物反會加劇血管出血。」

約七、八成的中國中風病人都屬腦血管栓塞，餘下兩成為腦出血，腦出血病人出血嚴重危及生命，或須施行手術急救，以防再度出血。

康復黃金期

因腦部主宰人體不同功能，當腦血管栓塞，臨床上會有不同病徵，包括喪失言語及活動能力，甚至吞嚥困難。李教授說：「中風後，無論血管屬於栓塞或出血，當腦神經細胞受損及壞死是無法逆轉的。但要知道，腦部很多腦細胞未被運用，有患者頭1個月的活動及言語能力受影響，半年或1年後能康復，是因為將未曾運用的腦細胞訓練，進行以前未做過的工作，令受損的功能得以復元。」

康復黃金期是指中風後頭3個月至6個月，活動手腳、進行訓練腦細胞的康復治療，復元機會增加。惟言語及認知功能受損，康復期較長，或需1年以上。肯定的是，愈早進行康復治療愈有效。

▲ 將未曾運用的腦細胞訓練，肩負以前未做過的工作，令中風後受損的功能得以復元。（iStock）

多種治療方案

訓練未運用的腦細胞重拾已失去的功能，中風病人須付上毅力與耐性，李教授指出研究發現要改善失去的功能，訓練要重複500次以上，才能令腦細胞重新學習及運用。除傳統物理治療、職業治療和言語治療外，目前已有不少嶄新的中風後康復訓練，包括：機械人助病人步幅訓練、機械手改善手指活動能力。另外較新的方法有：

思維想像法：中風病人手腳不靈活，但腦部可不間斷思想手腳可快痊癒，把注意力集中恢復手腳活動能力，腦細胞擴大了對手腳控制「版圖」，有研究指對復元亦有一定幫助。

鏡子療法：病人於鏡前活動仍然正常的手臂，當看?鏡子裏的手反覆擺動，腦部會產生錯覺，以為另一隻僵硬的手在郁動，訓練一段時間後，受中風影響的手臂可漸恢復活動能力。

高能量磁波（rTMS）：利用電磁重複性刺激腦細胞，讓其激活。

李教授目前治療中風，方法多樣，除傳統方法，加上新的治療方案，更能幫助病人。復元快慢影響因素眾多，視乎：一、受損腦細胞範圍及位置；二、老年人神經腦細胞數量明顯比年輕人少；三、基因影響腦細胞的數量及活動能力，因人而異。「有不少七、八十歲病人經訓練後，有不同程度的改善，康復也不一定比年輕人差。」

記者：周美好