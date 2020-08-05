【立法會選舉】民主派總辭？ 許智峯：聽到較多數市民希望寸土必爭

▲ 許智峯稱，聽到多數市民希望民主派寸土必爭。（資料圖片）

立法會選舉押後一年舉行，一年立法會「真空期」如何處理、4名現任議員可否延任，仍待全國人大常委會決定，有人呼籲民主派現任議員總辭施壓，民主黨立法會議員許智峯則稱，自己聽到較多數市民想民主派「寸土必爭」。

許智峯續稱，有人質疑，如果民主派議員稍後被進一步取消資格，連關鍵少數也守不住的話，進到立法會的意義有多大？許智峯表示，民主派會考慮兩邊意見，再作最後決定，強調民主派考慮未來去向時，會考慮議會過渡方案是否具合法性，又稱民主派會考慮主流民意，包括立法會是否還有抗爭空間，相信任何方案都會影響民主派不同光譜看法。

2017年劉小麗、羅冠聰、梁國雄及姚松炎四人被裁定宣誓無效，失去議員資格，當時亦有意見指，其他民主派議員可以集體總辭，向政府施壓。當時公民黨黨魁楊岳橋在Facebook發表《總辭百科》，反駁民主派總辭可以癱瘓立法會等說法。楊岳橋解釋，根據《基本法》第75條：「香港特別行政區立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一。 」按當時情況，楊岳橋稱，如果民主派總辭的話，建制派可以如常開會、毫無阻力之餘，還有5個位可以輪流休息。又指若極端些的話，如果沒有人要求點人數，「其實只有一個人議員都可以繼續開會。」直言「總辭只會把僅有的權利送給對方。」

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責任編輯：林曉君