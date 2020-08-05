【直銷中心群組】旺角「Star Global」添6人中招　部分人曾到帝京酒店培訓

▲ 旺角「Star Global」群組增6宗個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（5日）新增85宗確診個案，82宗屬本地感染，其中49宗與之前個案有關，33宗沒有源頭；另有70多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增85宗確診個案 連續3日少於百宗病例

▲ ( 陳永康攝)

張竹君指，今日新增的本地個案中，當中33宗涉家庭、朋友聚會，當中旺角「Star Global」，即直銷中心群組增6宗個案（個案編號：3698、3711、3712、3721、3730及3755），部分人士曾於7月31日到帝京酒店作培訓，群組至今累計51人染疫。張指，曾到帝京酒店培訓的人數仍在調查中，根據警方資料顯示，部分人士會到中心聽講座及作推銷工作。

▲ 敬福護理院增5人染疫。（資料圖片）

院舍方面，張指，李鄭屋順寧道敬福護理院再增5人染疫，包括4名院友及一名護理員（個案編號：3703、3733、3734、3735、3739）；東華三院賽馬會朗逸居護老中心二樓一房間增一宗初步確診個案，病人的CT Value（病毒數值）好高，身體有抗體，相信是在該院發現第一宗個案時已受感染，當局會安排其他同住的院友及職員作檢疫。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

記者：郭詩詩