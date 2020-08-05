【法國珠寶】百年歷史品牌Boucheron銳意革新 高級珠寶首度採用太空總署特殊物料
在Boucheron的珠寶世界裏，透過豐盛的自然界景致和生物，在珠寶的設計上造就出無限可能性。就像品牌全新的Contemplation系列高級珠寶，設計師就是將大自然稍縱即逝的時刻捕捉了下來，希望將瞬間的虛無景象與美態，透過寶石將之實體化，並化作永恆。
一朵祥雲掠過天際，形狀優美且綿延不斷；微風輕輕吹散了一朵蒲公英，毛絨絨的種子隨風飄向遠方；雨滴逐漸墜落成雨絲，然後在空中或地上消失……這一切大自然的景致與現象，都會瞬間即逝，Boucheron創意總監Claire Choisne，便將這種種的「瞬間」，化成珠寶的設計，正如她說︰「此系列的精髓在於定格時間的軌跡，將如曇花乍現般短暫的美麗化為永恆。」
大膽採用嶄新技術
縱然Boucheron擁有162年的悠久歷史，但品牌一直與時並進，不時在珠寶的製作層面加入嶄新的技術與素材，由真花造成的Eternal Flowers戒指便是一個例子。
筆者便曾經在訪問中問過Claire以下問題︰「製作珠寶時運用到先進技術，是否意味今天的首飾設計已經不能單靠傳統工藝？」她是這樣回答︰
我非常尊重珠寶製作的傳統，但認為懂得運用不同的工具，能達到目的的機會就越大，先進科技就是工具的一種，所以我不會抗拒使用，更可將傳統跟嶄新技術結合。
加入NASA特殊物質
在Contemplation系列高級珠寶中，品牌再一次讓大家大開眼界，設計師希望透過當中的一條Goutte de Ciel頸鏈，表達出天空的藍色色調與蒼穹的風雲變幻。
他們發現了一種美國太空總署（NASA）在太空中採集星塵時所用的特殊物質「氣凝膠」，它由99.8%的空氣和二氧化矽組成，其色澤可隨光線而變化。於是品牌便破天荒用上此物質，並以鑲嵌有鑽石的水晶外殼包裹著造成吊墜，吊墜就能展現出天空的無窮變化。
又例如品牌再次採用到鐳射雕刻技術於高級珠寶上，Murmuration頸鏈的水晶內部，以精湛的鐳射雕刻工藝描繪出萬鳥飛翔的盛大場面，所以說看Boucheron的珠寶，總會有所驚喜。
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記者︰梁靜詩