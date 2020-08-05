【法國珠寶】百年歷史品牌Boucheron銳意革新　高級珠寶首度採用太空總署特殊物料

▲ Au Gre du Vent胸針採用葉片造型，圓形切割鑽石鑲嵌於精緻雕琢的枝葉脈絡上，凸顯葉子的輕盈雅緻，生動描繪葉子隨風飛揚的美態。（品牌提供）

在Boucheron的珠寶世界裏，透過豐盛的自然界景致和生物，在珠寶的設計上造就出無限可能性。就像品牌全新的Contemplation系列高級珠寶，設計師就是將大自然稍縱即逝的時刻捕捉了下來，希望將瞬間的虛無景象與美態，透過寶石將之實體化，並化作永恆。

▲ Bleu Infini吊墜耳環由兩枚海藍寶石創作而成，採用罕見的極致精細的梨形切割工藝，每枚寶石重量約70卡，設計靈感源自雨滴逐漸墜落成雨絲、直至消散的靈動之美。（品牌提供）

一朵祥雲掠過天際，形狀優美且綿延不斷；微風輕輕吹散了一朵蒲公英，毛絨絨的種子隨風飄向遠方；雨滴逐漸墜落成雨絲，然後在空中或地上消失……這一切大自然的景致與現象，都會瞬間即逝，Boucheron創意總監Claire Choisne，便將這種種的「瞬間」，化成珠寶的設計，正如她說︰「此系列的精髓在於定格時間的軌跡，將如曇花乍現般短暫的美麗化為永恆。」

▲ 一朵祥雲掠過天際，形狀優美且綿延不斷、流動不息，En Passant白金頸鏈正要描繪出此情此境，鑲嵌磨砂水晶圓珠和鑽石。頸鏈具多種珠寶佩戴方式，只要將「祥雲」移動或拆出，便能造出不同的變化。（品牌提供）

▲ 較為大型的Miroirs Infinis白金戒指，寶採用白玉材質，中央鑲嵌有一枚甚具份量的5.08卡D IF梨形切割鑽石，再以一圈長方型切割鑽石包圍著，璀璨奪目。（品牌提供）

大膽採用嶄新技術

縱然Boucheron擁有162年的悠久歷史，但品牌一直與時並進，不時在珠寶的製作層面加入嶄新的技術與素材，由真花造成的Eternal Flowers戒指便是一個例子。

▲ 曾於1889年巴黎世界博覽會上奪珠寶大獎的問號頸鏈，至今已成為Boucheron最iconic的設計，Perles de Plume問號頸鏈以孔雀羽毛為造型，上面鑲嵌重逾100卡的Akoya珍珠並綴以圓形和長方形切割鑽石，中央鑲有一枚1.61卡玫瑰式切割鑽石。（品牌提供）

▲ 另一款的羽毛設計珠寶，是Plume de Jour白金吊墜耳環，以更加生動的方式詮釋羽毛元素。珍珠貝母材質被賦予精緻的雕刻紋理，鋪鑲鑽石打造光暈效果。（品牌提供）

筆者便曾經在訪問中問過Claire以下問題︰「製作珠寶時運用到先進技術，是否意味今天的首飾設計已經不能單靠傳統工藝？」她是這樣回答︰

我非常尊重珠寶製作的傳統，但認為懂得運用不同的工具，能達到目的的機會就越大，先進科技就是工具的一種，所以我不會抗拒使用，更可將傳統跟嶄新技術結合。

加入NASA特殊物質

在Contemplation系列高級珠寶中，品牌再一次讓大家大開眼界，設計師希望透過當中的一條Goutte de Ciel頸鏈，表達出天空的藍色色調與蒼穹的風雲變幻。

▲ Goutte de Ciel頸鏈的設計以變幻無常的天空為靈感，品牌發現一種美國太空總署在太空中採集星塵時用的特殊物質「氣凝膠」，其色澤可隨光線而變化，於是將物質包裹在鑲嵌鑽石的水晶外殼中造成吊墜。吊墜可以拆出，又或配以另一條幼頸鏈作多種不同方式佩戴。（品牌提供）

他們發現了一種美國太空總署（NASA）在太空中採集星塵時所用的特殊物質「氣凝膠」，它由99.8%的空氣和二氧化矽組成，其色澤可隨光線而變化。於是品牌便破天荒用上此物質，並以鑲嵌有鑽石的水晶外殼包裹著造成吊墜，吊墜就能展現出天空的無窮變化。

▲ Fenetre Sur Ciel頸飾擁有法國高級訂制服般的手工及柔軟性，以白金及鈦金屬製造，卻軟得有如一條絲綢。一枚35卡的深藍色坦桑石鑲嵌於頸鏈中央，頸鏈表面用珍珠貝母描繪出暴風雨來襲時的天空，輔以噴塗的藍灰色瓷漆，烘托著大片由鑽石鑲嵌而成的雲團。（品牌提供）

又例如品牌再次採用到鐳射雕刻技術於高級珠寶上，Murmuration頸鏈的水晶內部，以精湛的鐳射雕刻工藝描繪出萬鳥飛翔的盛大場面，所以說看Boucheron的珠寶，總會有所驚喜。

產品查詢：2623 9190

記者︰梁靜詩