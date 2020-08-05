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【新冠肺炎】被辭退印傭確診　潛伏期曾與32名外傭共同居住

社會 16:44 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

被辭退印傭確診潛伏期曾與28名外傭共同居住。

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（5日）新增85宗確診個案，3宗輸入個案，其49宗與之前的個案相關，33宗源頭不明；另有70多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日交代有關情況。

【新冠肺炎】再多一人死亡涉屯門康和男院友　累計已有43人死亡

張竹君昨日確診的第3664號個案，為一位印藉外傭，最近並沒有外遊記錄，暫時的感染途徑未有發現與其他個案有相關。其於7月20日離開舊傭主，後於8月1日發病。其後因要找工作，於7月22至23日間曾入住設有外傭服務的灣仔健樂護理中心，其公司總部位於香港銅鑼灣 42-44 號怡和街華人銀行大廈 6 樓 ；宿舍則地於灣仔駱克道375號福基大廈。

當時曾與28名外傭同住，大家有共同設施，而且該地環境並不大，而涉事的28名外傭已到不同家庭工作，暫時未有確實的資訊，情況令人比較擔心。中心將向公司追蹤以上名單，呼籲僱主留意，並安排外傭進行檢測；中心將為有關人士進行檢測，亦已與舊傭主進行檢測。

涉事印傭曾到灣仔健樂護理有限公司。（陳國峰攝）

該名外傭其後於7月30日至31日期，亦有在位於銅鑼灣糖街1至5號銅鑼灣商業大廈7樓703B室的傭譽僱傭中心，與4名外傭同住過，中心已找到有關人士，會替他們進行檢測。張竹君續指中心將繼續調查其7月23至30期間的行蹤。

傭譽僱傭中心地方淺窄。（陳國峰攝）

不少行李被放置於傭譽僱傭中心外。（陳國峰攝）

【新冠肺炎】本港今日新增85宗確診個案　台灣返港人士涉違反檢疫令

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記者：郭家穎

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