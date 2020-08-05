【新冠肺炎】伊利沙伯醫院兩名員工初步確診　感染源頭未明

▲ 伊利沙伯醫院兩名員工初步確診。

本港第三波疫情未止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（5日）新增85宗確診個案，其中3宗是輸入個案，連續3日少於百宗病例。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，33宗沒有源頭，仍有70多宗初步確診。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，伊利沙伯醫院放射科昨日及今日有兩名員初步確診，都是支援部門的員工，他們不需要照顧確診患者。昨日的確診員工，最後工作日子是8月3日，昨日曾接觸名同事，與工作時有接觸及一起食飯，故６名同事被界定為密切接觸者。至於今日確診同事，仍在調查中。

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記者：伍瑋瑋