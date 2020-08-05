【初度遊】30歲港男初遊日本猴急與女生合照　住青年旅館感委屈爆喊：覺得很淒涼

▲ 30歲的Tony拍攝ViuTV節目《初度遊》紀錄首次去旅行。

ViuTV真人騷《初度遊》找來3位素人於鏡頭前紀錄他們的首次旅行，當中30歲的中學助教Tony首度遊日，其行為引起不少觀眾討論。Tony之前從未出外旅行，今次因《初度遊》才首次出埠，並飛往日本的大阪，經歷人生第一次的旅行。

第一次乘飛機的Tony做足功課，細閱乘「凌晨機攻略」。可是初遊日本加上語言不通，他要幾經辛苦才由機場出到市區。

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▲ Tony到處找女生合照。（ViuTV截圖）

到女僕咖啡店見識

到市區後，Tony先往初到大阪的遊客都幾乎必去的黑門市場品嚐海鮮。吃過「正餐」後，便到訪甜品店一嚐獲不少港女觀心的梳乎厘班戟。好奇的他誤將班戟上的牛油當成是雪糕，將牛油直接放進口內才驚覺所吃是牛油。

之後，Tony到訪採耳店享受日本技師為他採耳及按摩，期間更大呼：「很舒服！」狀甚享受。

其後，他到女僕咖啡店感受當地獨特的文化，曾明言不會戴上貓耳頭飾的他最終不敵女僕的可愛攻勢，聽話地將貓耳戴上，又表示自己從沒試過那麼興奮。

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▲ Tony被指不尊重女性。（ViuTV截圖）

行為失禮引圍攻

不過Tony在節目中最被非議，是以下行為。

他轉往京都後，Tony入鄉隨俗換上了和服並到處尋找日本女生合照，十分猴急。此外，他又對鏡頭說：「要日本女生向我下跪！」此言隨即令他遭到網民批評，斥責他不懂尊重女性。

另外，攝製隊為Tony安排了一晚青年旅舍的住宿體驗，人生路不熟的Tony由原定的10分鐘路程花了近30分鐘才抵達目的地。

取得房間後，Tony發現房內只得一張床，更情緒崩潰地指出現實與想像不符，謂：「這裏很像香港的劏房，不是劏房，而是劏床！為何跟之前所住的民宿不同呢？」

感到委屈的Tony愈說愈激動，更一邊灑淚一邊說：「我覺得自己很淒涼，第一次去旅行，周圍的人都很冷漠，人人都在睡覺。我很擔心自己的安全，真的不知會在此處遇到甚麼人。」

▲ Tony覺得受盡委屈。（ViuTV截圖）

幻想與現實大不同

其實他在節目強調到自己常在網上去旅行，以示不是對外國「毫不認識」。但Tony卻不理解現實與網上接觸不同，比如他到嵐山竹林小徑後發現遊人如鯽，即稱在網上看相片卻是很寧靜地方，表現頗不悅。

不少網民覺得Tony太失禮，在網上嘲諷或責罵他。另外較有耐心的網民認為，Tony未曾出外遊行，過去只靠上網看世界，分不清現實與幻想的分別，建議他要拓闊目光，多接觸真實世界。