鄭秀文+楊千嬅+劉嘉玲參予滑板創作　網上拍賣為東華三院籌款

▲ 劉嘉玲創作意念來自「紅白藍」。（大會提供）

今年是東華三院創院150周年，該院於2020年8月18日至28日合辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，在蘇富比網站展出近60組由演藝名人及藝術家精心設計的滑板創作，演藝名人如：鄭裕玲、任達華、鄺美雲、劉嘉玲、鄭秀文、楊千嬅等一呼百應，將同步舉行網上慈善拍賣。

東華三院配合150周年主題「行善‧行更遠」，特別選取滑板為創作媒介，結合慈善、藝術、街頭滑板文化及拍賣等元素，寓意服務大眾，敢於創新，精益求精，緊貼時代與市民大眾所需。

是次活動東華三院廣邀各界人士參與，其中演藝名人包括：鄭裕玲、任達華、鄺美雲、劉嘉玲、鄭秀文、楊千嬅、謝霆鋒、G.E.M.、周柏豪、蕭敬騰、何超蓮、劉秀樺、王菀之、劉偉強、馬清揚、鄔翁嘉穗、佘詩曼及方力申。

有份參與的劉嘉玲分享：「我的設計意念是以經典的『紅白藍』三色代表香港，希望與大家一同將獅子山精神發揚光大。」

▲ Sammi靈感自來家人在周末『飲茶』的回憶。（大會提供）

鄭秀文表示：「我的設計槪念源自小時候和家人在周末『飲茶』的回憶，見到酒樓門前『歡迎光臨』地氈和搭在伙記身上的萬用布，感到非常親切，覺得兩者是並肩作戰的好拍擋！」

楊千嬅則說：「今次是我首次設計滑板，整個設計都是由我親手繪畫，再安排絲印製作。以童年為主題，一邊回憶我的成長經歷，一邊畫下跳飛機、山頂纜車、錄音帶等為我帶來無限美好回憶的舊事物，創作過程十分開心。」

▲ 劉嘉玲創作意念來自「紅白藍」。（大會提供）

周柏豪以其座右銘「Keep Going」為主題，寄意：「希望在這個艱難的疫情之中，大家都可以迎難而上，繼續Keep Going！」

方力申邀請香港著名寫實畫家Paul Lung合作設計滑板，並分享：「一份奶油多加一杯奶茶，絕對是香港的美食代表！今次與Paul Lung合作，畫下比照片還要真實的奶油多，真是要高呼一句『假㗎啲奶油多』！」

▲ 柏豪以Keep Going」為主題。（大會提供）

是次活動東華三院更特別邀得台灣著名歌手蕭敬騰參與，親手繪畫作品《仁》，靈感來自代表「二人」的「仁」字。

活動最新消息已陸續於該院官方Instagram帳戶（instagram.com/tungwah150）發佈。