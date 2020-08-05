數據科學家需求減弱？ 職位數目較去年同期下降43%

▲ 最近美國有調查指出，新冠肺炎疫情期間，數據科學家職位較去年同期下降43%，反映市場對數據科學行業的需求有所下降。

新冠肺炎疫情促使各行各業加速數碼化轉型，數據人才更被行業視為是必不可缺。但最近美國有調查指出，新冠肺炎疫情期間，數據科學家職位較去年同期下降43%，反映市場對數據科學行業的需求有所下降。

新冠肺炎疫情期間，企業實行在家工作模式，同時加快推行數碼轉型，但相關的科技職位需求並沒有增加。據求職網站Indeed的調查數據顯示，截至本年7月，整體職位數目較去年下降21%，當中與科技相關的職位數目減少36%，而數據科學家及其他高薪的科技工作需求正急速下降，原因可能是聘請科技人才需要更高成本，一般科技業的規劃期較長，招聘速度亦較其他行業更慢。

求職平台LinkedIn預測，今年的求職者需要進一步增加STEM相關的技能，例如分析推理（Analytical Reasoning）和人工智能編程等技術。目前電腦科學成為美國大學生最受歡迎的專業學科之一。

在疫情全球大爆發之前，蘋果行政總裁Tim Cook及Tesla行政總裁Elon Musk等人曾經表示，由於不少美國求職者精通數學和科學等技術，並存有技能短缺現象，公司難以尋找足夠人才。

不過專家認為，科技行業人士所指的技能短缺問題並沒有如此嚴重。根據美國經濟協會（American Economics Association） 於去年發表的論文顯示，美國求職者具備科技行業僱主要求的教育水平及工作經驗，但由於競爭加劇，失業率持續高企，故科技公司所聘請的人數減少。

責任編輯：李寶如