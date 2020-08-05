【新冠肺炎】連續三日確診宗數「脫百」　張竹君：源頭不明仍多或致疫情反彈

▲ （梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，今日再增85宗確診個案，是連續三日「脫百」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，仍有數十宗感染源頭不明，疫情仍有機會反彈，籲市民不應鬆懈。

今日新增85宗確診個案，涉82宗為本地感染，當中33宗屬感染源頭不明個案，同時亦接獲70多宗初步確診個案。

張竹君今出席疫情記者會時，被問及已連續三天確診個案不破百，是否代表疫情回落。她稱，感染新冠肺炎有潛伏期，單靠兩、三日數字難言疫情已回落，加上今日要有70多宗初步確診，認為仍需觀察多一、兩周。

她又稱，現時確診宗數仍有80多宗，基數仍高，「無源頭感染個案仍有數十個，發病時間都是近幾日」，坦言絕對有機會引起傳播，疫情有機會反彈，呼籲市民不可鬆懈。

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記者：陳正怡