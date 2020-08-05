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【性感女神】葉玉卿面對丈夫破產未氣餒　母女開心行街拍片盡展歡容

娛樂 17:40 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

葉玉卿樂觀面對逆境。

90年代本地影壇性感女星葉玉卿，1996年嫁予美國商人胡兆明後便移居美國，二人並育有3子女，居於紐約長島古堡大宅。可是最高峰擁有百億身家的葉玉卿夫婦，上月就因葉玉卿丈夫債務要申請破產，風光日子不再。

自葉玉卿丈夫胡兆明傳出因欠債8億港元，未能如期償還，因此向銀行申請破產，而胡兆明振其後亦承認破產，並透露導致破產是因為誤信房產貸款公司，令貸款愈來愈高最終無力還款。

雖然丈夫身負巨債，惟葉玉卿指債務重組非嚴重的事，並稱生活未受到很大影響，如個人生活必需品，及部分工資所得、房產和汽車都可保留。

【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心

葉玉卿母女拍片大展歡顏。（影片截圖）

早前葉玉卿更帶同女兒胡芷欣、兩名兒子胡可聰、胡以聰，及老公胡兆明到墨西哥渡假，出海散心，似乎未受破產一事影響，齊享天倫樂。

而葉玉卿一家散心片段，亦陸續出現於社交平台上，早前女兒胡芷欣就發放跟媽媽一同行街片段，片中兩母女分別穿tube top及低胸裙，更哼起自己名曲《擋不住的風情》，顯得心情愉快。

由此可見，雖然葉玉卿面對家庭不少困境，如女兒胡芷欣患情緒病、老公申請破產，但葉玉卿對不向命運低頭，積極樂觀面對逆境。

早一家家五同度假，不過葉玉卿未有入鏡，可能正操刀拍照。（instagram圖片）

人生大起大落

現年53歲的葉玉卿在1985年參加首屆亞姐入行，先在亞視發展，90年代離開投入大銀幕接拍多部性感電影，被封為一代「性感女神」。及後更轉戰樂壇，最為人所知的便是金曲《擋不住的風情》。

她跟美國商人胡兆明婚後退居美國，育有三子女，一家生活富貴，胡兆明早年更花費5,000多萬港元，在紐約長島購入百年古堡莊園，達16,000呎，並花千萬改裝成一家五口的安樂窩。

葉玉卿享受富貴之餘，都用心把3子女教育成才﹐胡家子女全是學霸。

【性感女神】葉玉卿開腔認丈夫申請破產　解釋欠債原因：美國總統也曾破產

葉玉卿一家曾居於豪華古堡大宅。（取自IG）

雖丈夫現在申請破產，但葉玉卿十分豁達，表示人生定有高低起伏，未有因此令心情很低落，並欣慰子女十分聽話，他們都十分支持家庭，未有抱怨。

她並指破產重組在美國不算罕見，同時舉例稱現任美國總統特朗普也曾破產重組過幾次，而美國最近很多大型企業亦申請破產重組。

不過她也坦言，最難是過是面子這一關，畢竟申請破產對名譽多少有損，丈夫卻未因此氣餒。

撰文 : TOPick柴犬出動

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