【蜱蟲播毒】內地爆「新布尼亞病毒」疫情　經蜱蟲傳染可人傳人致命率達30%

▲ 內地近期開始爆發「新布尼亞病毒」疫情，今年起已造成至少60人受感染及7人死亡。

內地新冠肺炎疫疫情雖有所緩和，不過江蘇、浙江及安徽等地近期陸續傳出「新布尼亞病毒」染疫個案，今年起已造成至少60人受感染，以及7人死亡。

病毒引起的疾病稱為「發熱伴血小板綜合症」

綜合內媒報道，今年上半年以來，江蘇省人民醫院就已陸續接診37名感染新布尼亞病毒的患者，當中有5人因而死亡。安徽省金寨縣4月以來，先後發生23宗蜱蟲叮咬住院治療個案，並已導致數人死亡，另外浙江省亦有2人受感染後死於內臟衰竭。

據資料顯示，「新布尼亞病毒」是10年前被確認的一種急性傳染病，主要傳播媒介是透過蜱蟲叮咬，尤其是長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）被認為是新布尼亞病毒的主要傳播媒介。但也可透過血液、體液等途徑傳播，具有人傳人的風險，且死亡率可達15%至30%，該病毒引起的疾病被命名為「發熱伴血小板綜合症」。

患者臨床的主要症狀包括發燒、血小板減少、白血球減少及多器官功能損害等。輕症患者多可自癒，但重症患者則會引發多器官功能障礙甚至衰竭。

目前尚無有效疫苗

浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳指出，蜱蟲一般在4月到10月活躍，好於丘陵地帶、森林、灌木叢、開闊的牧場、草原、山地等環境中生活。

他提醒民眾儘量避免在草地、樹林等地長時間坐臥，避免兒童到荒草地、灌木叢玩耍。一旦出現發燒立即就醫，出現不明原因的血小板降低、白血球降低就要警惕是否感染病毒，須立即接受針對性治療。

中國科學院微生物研究所上月指出，目前尚無針對「新布尼亞病毒」的有效疫苗，需深入解析該病毒感染的致病機理，為臨床治療方案的研究提供新思路。

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責任編輯:羅嘉欣