科大研究膠質瘤病人的化學抗性機制　有助辨認有抗藥性的腦癌病人

▲ 王吉光教授（右二）及他的研究團隊成員。(科大提供)

由科大、北京市神經外科研究所，西班牙國家癌症研究中心共同領導的國際科研團隊，近日發現一種能解釋為何膠質瘤 ，即一種常見而具攻擊性的腦瘤，病人會出現化學抗性（chemo-resistance）的機制，或有助及早辨認有抗藥性的腦癌病人；這項研究的結果已剛於科學期刊《自然通訊》中發表。

團隊指出，現時主要治療膠質瘤的是一種結合放射治療和化學治療的藥物–替莫唑胺（temozolomide, TMZ）。這種療法可延長病人的整體壽命，但大部分病人的腫瘤都會復發，並對該藥物產生抗藥性。

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科大生命科學部兼化學及生物工程學系助理教授王吉光與其計算基因組學實驗室研究團隊，利用電腦計算分析大量曾使用TMZ治療的復發腫瘤個案數據，包括已公開的個案，以及由北京市神經外科研究所教授江濤的團隊收集的個案。團隊發現，在部分復發腫瘤中，有染色體出現易位。基因易位可提高一種名為MGMT的基因的表達能力，能修復受被治療藥物破壞的癌細胞的DNA。

這項研究亦發現此類易位只出現於復發的腫癌之中，顯示化學抗性可能是由於治療本身而引發的後果。王教授表示，期望透過揭示這種機制，能幫助研發相關測試，以及早辨認具抗藥性的病人，協助醫生決定該病人是否應該繼續以TMZ藥物治療。儘管現時治療膠質瘤的藥物非常有限，仍盼能有助研發化學抗性的快速測試，把握拯救病人的黃金時機，以避免他們接受沒有效果的治療。

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責任編輯：洪芷晴