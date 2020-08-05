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【口罩供應】台灣藍鷹牌口罩香港總代理　8月6日中午12時網上開售4款口罩

健康 18:48 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

藍鷹牌宣布，將於明日中午12時（5日）網上開售4款口罩。

本港第3波新冠肺炎疫情持續，口罩已成為市民出入的必須品。台灣工安第一品牌藍鷹牌(blue eagle)香港代理商今日（5日）在facebook宣布，將於明日中午12時（５日）網上開售4款口罩，當中包括成人及幼童款式。

將於明日中午網上開售的4款口罩如下：

  • 2020年最新款立體三層超透氣口罩 50片/盒– 成人 (藍色)
  • 2020年最新款立體三層超透氣口罩 50片/盒– 幼童2-6歲 (綠色)
  • 成人平面活性碳口罩(5片包) 50片/盒
  • 成人平面活性碳口罩(獨立包) 50片/盒

當中，最新款立體三層超透氣口罩的成人及幼童款，均擁有B.F.E. 99.9%及N95認證。藍鷹牌 Blue Eagle HK強調，上述產品皆採用高密度熔噴布，台灣製造。

  • 網店網址:http://www.mia-hk.com/blue-eagle-shop/
  • 付款方法: Paypal 或2日內銀行入數(銀行戶口資料會在訂單上顯示)
  • 運輸方法: 順豐到付 (目前疫情嚴重, 暫未能安排門市自取, 敬請注意)

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

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責任編輯：羅嘉欣

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