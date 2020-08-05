6.21涉煽動包圍警總周庭認罪候判 黃之鋒林朗彥11月受審

▲ 林朗彥、周庭及黃之鋒(左起)涉於去年6.21煽惑他人包圍警總再提訊，周庭認罪候判，黃及林則押後11月受審。(陳永康攝)

去年6.21有人包圍警察總部，香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭及前主席林朗彥被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪，周庭早前承認煽惑及參與未經批准集結兩罪，案件今（5日）於西九龍裁判法院再訊。周庭的代表律師指她想盡快處理判刑，惟控方提出完成審訊後再作處理獲批。黃之鋒及林朗彥則否認控罪，案件排期至11月23日開審；周庭的求情陳詞及判刑則押後至12月1日進行，3人續准保釋。



3名被告依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲），周早前承認於2019年6月21日在金鐘夏愨道煽惑他人參與未經批准集結，以及於同日在警察總部明知而參與未經批准集結兩罪。黃否認煽惑他人、組織及參與未經批准集結共3罪，林則否認1項煽惑他人參與未經批准集結。



代表律師指周庭冀盡快接受判刑，惟控方要求完成審訊後再作處理獲批。黃及林的案件將於11月23日開審，預計審訊6天，控方將傳召17名證人。黃之鋒一方表示，將爭議手機內的訊息是否應被呈堂。至於周庭的求情陳詞及判刑押後至12月1日進行，3人續准保釋，到警署報到次數獲減少為每周1次。



根據周庭承認的案情指，2019年6月21日清晨，大批示威者於立法會綜合大樓外集結，要求政府回應「五大訴求」。及至近11時，大批示威者到夏愨道以雜物堵路，其後被告與約400名示威者於夏愨道集結，其中兩人用大聲公煽動示威者包圍警總，並與兩人步行至警總，期間喊叫口號及叫人包圍警總。



及後有示威者於警總車輛入口聚集，並試圖截停警車，被告及其他人呼籲人群包圍警總另一個入口。案情又指，被告及後到達警總主要入口，越來越多人參與集結，有人以大聲公發言，被告在旁協助以及舉卡紙，警總大門被人以水馬及雜物阻擋，有人丢雞蛋等，造成交通阻礙。及至晚上仍有9,000名示威者在場逗留，整個未經批准集結歷時15小時；被告於同年8月30日被捕。



周庭於開庭前表示會以平常心面對結果，林朗彥則指，事發當日示威者的訴求是反對警方暴力，強調包圍警察總部是正義之舉，但時已至今，政府仍未有追究警暴。黃之鋒則指，警方曾在未經同意下以軟件破解其手機，以獲取呈堂證供，其做法有爭議空間。

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記者：林欣樂