【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」

▲ 3孩靚媽陳倩揚憑著改良版「低醣飲食法」，短短半年已勁減30磅。

減肥是女人終身事業，前港姐亞軍、3孩媽媽陳倩揚（Skye）的體重一直上上落落，2018年誕下細女陳希桐後，便忙於照顧3孩疏於keep fit。至去年9月，Skye冀藉著兒子開學一同尋找新目標，決定展開健康減肥之路，更開設facebook群組與女士們一同努力，至今已有近5萬人加入。

自誕下細女後，陳倩揚的產後體重最高峰達138磅，經過近一年的努力，她的體重現徘徊105至108磅之間，足足減了約30磅，「我餵人奶都無瘦過，因為要食飽飯、多飲湯水，才能維持奶量。」

▲ 陳倩揚誕下細女一年後，下定決心減肥。（陳倩揚fb圖片）

去年9月開始減肥大作戰

細女1歲後，對母乳的需求漸減，去年9月1日Skye決定與兒子開學一起作新挑戰，好好減肥大作戰！

我10月中生日，希望送份健康的生日禮物給自己，並做個好榜樣給孩子看。

▲ 陳倩揚體重最高峰達138磅。（陳倩揚提供相片）

不節食不反彈減肥方式

Skye不希望靠節食減肥，易反彈，故致力尋找適合自己，又長遠的飲食及生活模式。

我不是追求短期內的回落數字，而是希望長遠制定一套適合自己的（keep fit）方法，想開開心心食，輕輕鬆鬆減。

她上網參考過很多資料，包括生酮飲食法、各種斷食法等，消化了各種方法後，她選擇了「低醣飲食」，又名「低碳水化合物飲食」。這早已在歐美和台灣流行，她稍作改良成較適合香港人的方法，在可以選擇的食物範圍中，秉承「食得滿足」的宗旨去減磅。

▲ 陳倩揚不時落街跑步配合，但不是瘋狂加操，最重要每天能保持少量運動。（陳倩揚提供相片）

低醣飲食減少食白飯白麵包

低醣飲食即是減少攝取碳水化合物，Skye建議以優質澱粉質取代精製澱粉質做主食。白米、白麵包等都是精製澱粉質食物，可改吃優質澱粉質，如薯仔、番薯、紅菜頭及南瓜等。

多以這些優質澱粉質食物去取代白飯，已經是一小進步。

▲ 陳倩揚實行多菜少肉，並創出多款健康菜式。（陳倩揚fb圖片）

配合繽紛蔬菜吸收各種營養

下一步以色彩繽紛的蔬菜配合，不同顏色的蔬菜均蘊含各種維他命和營養，所以Skye在網上介紹很多蔬菜，讓大家增加蔬菜選擇，創作出含多元營養的菜式。

慢慢地，Skye對白飯的欲望減少，實行個半月後拆「生日禮物」，Skye發現自己瘦了6公斤，「終於可以穿回細腰的裙！」至12月中跟電視台去印尼拍攝，已能穿著加細碼的衫。

▲ 其中一道減醣午餐「日式豬肉鍋」。（陳倩揚fb圖片）

小朋友飯餐可加藜麥小米

Skye將這套飲食方法應用在全家人身上，連科學家老公陳浩然「佛系」減磅，只跟從老婆飲食沒有做好多運動，從今年初已今也減了近20磅，肚腩消失。

至於小朋友及其他家人毋須減肥，有如常吃白飯、意粉等，Skye就貼心加入一些藜麥、小米、燕麥及胚芽等，與白飯一起煲，提升整體營養價值。

▲ 陳倩揚經常在網上分享食譜，與女士們一齊食得健康啲。（陳倩揚fb圖片）

陳倩揚︰從未試過有一餐捱餓

回顧整個減肥過程，Skye揚言「從未試過有一餐捱餓」，亦有配合每日運動，但非每日不斷健身，而是間中去跑步，每日在家抽約10分鐘做一些拉筋動作，已有明顯成效。

為鼓勵更多人追求健康生活，成為靚媽靚太，Skye開設facebook群組《你得我得行動組》，希望將自己的減肥方法及健康菜式推廣開去，並不斷在IT上增值自己，拍片、剪片、整圖一腳踢。

▲ 每張圖片均是陳倩揚自行製作，技能大升級。（陳倩揚fb圖片）

起初很多人不相信減肥可以「飽住瘦」，但入群組後，試跟餐單下也開始有效果，在一傳十、十傳百之下，加入群組的人數急增至近5萬人。

很多人都有成效，減得好開心，整個人都好精神，皮膚又有改善，令我感到相當鼓舞！

陳倩揚最近作新手烘焙試做靚靚「蝴蝶麵包」大獲好評，想跟住做即睇食譜【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者︰林綺玲