【超市大搜查】日食兩片火腿大腸癌風險增18%　營養師推介5款較低鈉低脂火腿

▲ 澳洲註冊營養師陳錦生（Simon Chan）推介5款相對較低脂低鈉火腿。

早餐食1、2片火腿，對很多都市人來說是平常事。但一片火腿內藏鈉含量不可小看，根據英國食物標準局（Food Standards Agency）建議，每100克食物含多於1.5克鹽（約600毫克鈉）已屬高鈉，長期攝取高鈉會增加心血管疾病，甚至患癌風險。TOPick邀請澳洲註冊營養師陳錦生（Simon Chan）審視市面上多款火腿營養成分，推介數款相對較低脂低鈉的火腿。

在比對超市常見的15款火腿，發現有部分火腿鈉含量相當高。其中一款「ROVAGNATI意大利風乾火腿」的鈉含量，高達2120毫克（食物每100克計），超出世衞建議，成人每日不可攝取超過2000毫克鈉含量的指引。

罹患心血管疾病及中風風險大增

Simon解釋，火腿在製作過程中會加鹽醃製，同時加入味精（穀氨酸鈉，MSG）。鹽既是天然防腐劑，也可作調味用。而鹽和味精本身鈉含量高，成分中有39%是鈉，而味精中有12%是鈉，令火腿鈉含量大增。

長期攝取高鈉，會增加患上高血壓、心血管疾病及中風的風險。此外，亦有助幽門螺旋幹菌在人體內生長，可導致胃潰瘍，長遠令胃癌風險提升。而由於高鹽食物通常亦高脂肪，連帶可引致肥胖問題。

在參考各款火腿成分表中的鈉及脂肪含量，Simon推介以下相對較低鈉低脂的產品：

Canasia Deli火腿片

LASELVA高級熟火腿片

Hormel Smoked Deli Ham

Hormel Honey Deli Ham

Hormel Cooked Deli Ham

Simon表示，火腿相對午餐肉，脂肪含量會少一些，因此選擇火腿時的重點未必集中在脂肪上，而要關注鈉含量。但他亦稱，由於味精比鹽鈉含量低，有時生產商在產品中會多加入味精，減少鹽分，就可以令鈉含量變低。

火腿、午餐肉、熱狗腸、罐裝鹹牛肉等，都屬於加工肉類。Simon表示，雖然加工肉類中也有鐵、鉀、蛋白質等營養素，但通常脂肪含量也會比較高，可帶來的負面影響較多，例如增加患二型糖尿病、冠心病、直腸癌及胃癌風險，因此應少食為妙：

加工肉類屬一級致癌食物，每日進食50克加工肉類，罹患大腸癌風險增加18%。50克加工肉類等同兩片火腿、一條半香腸、1/3罐午餐肉或兩片煙肉。最好愈少食愈好，一般人一星期最多食1、2次。

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記者：陳昊淋