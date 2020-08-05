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【新冠肺炎】確診印傭曾入住傭譽僱傭中心　負責人指中心暫時不會關閉

社會 18:59 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

負責人表示中心暫時不會關閉。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（5日）新增85宗確診個案，3宗輸入個案，其49宗與之前的個案相關，33宗源頭不明；另有70多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代，日前一名確診印藉外傭曾於潛伏期合共與32名外傭於僱傭中心一同休息，詳情即看：【新冠肺炎】被辭退印傭確診　潛伏期曾與32名外傭共同居住

涉事印傭曾到灣仔健樂護理有限公司。（陳國峰攝）

張竹君指，昨日一名確診的印藉外傭（個案編號：3664），在潛伏期曾與32名外傭共同居住。她於7月22至23日間曾入住設有外傭服務的灣仔健樂護理中心；另亦於7月30日至31日入住位於銅鑼灣糖街1至5號銅鑼灣商業大廈7樓703B室的傭譽僱傭中心，涉事中心今日仍有運作。

（陳國峰攝）

（陳國峰攝）

傭譽僱傭中心負責人馮先生接受TOPick訪問指出，該宿舍只是休息室，最多可容納5至6人，供外傭休息用，休息室現已清潔及關閉。而曾於同一休息室的四名外傭已被送往駿洋邨檢疫，而中心一名職員亦因曾共用洗手間而需檢疫。馮指，中心正進行清潔，惟因仍需為外傭辦簽證工作，暫時不會關閉。

TOPick在現場所見，下午都有外傭在中心出入，部分人取走行李，不少外傭都有戴上口罩。至於另一間涉事的健樂護理中心，TOPick也正向其了解情況，仍未回覆。

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記者：郭詩詩

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