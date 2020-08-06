【勇敢抗癌】3歲癌童夢想坐消防車　消防員實現願望陪伴受訓搜救玩具熊

▲ 3歲謙謙患有橫紋肌肉瘤，他的夢想是想坐消防車，啟德消防局一眾消防員實現了他的夢想。

許多小男孩的夢想是成為勇敢的消防員。患有橫紋肌肉瘤的3歲謙謙亦不例外，他的夢想是︰「我想坐消防車！」為了實現謙謙的願望，一眾消防員安排了連串特備節目，讓癌童謙謙化身小小消防員，開心地迎接3歲生日，爸媽非常感動。

6月某天，患有癌症的小男孩謙謙來到啟德消防局，穿上制服成為小小消防員，參與救援受傷小熊公仔的行動，更跟爸爸一起坐上夢寐以求的消防車上，威風凜凜。爸媽表示見到現場畫面很想喊，感動很多人一齊準備，為兒子完成願望。

▲ 啟德消防局助理消防區長李偉明任命謙謙成為小小消防員。（圖片：受訪者提供）

做好防疫開放消防局

啟德消防局助理消防區長李偉明當天參與其中，他表示收到夢想成真基金的參觀消防局申請後，得悉謙謙的健康情況，明白他最大的心願是坐上消防車。在做好防疫措施後，讓謙謙到訪消防局。

雖然參觀消防局的最小年齡為6歲，以及在疫情期間所有參觀消防局的活動都須要暫停，然而，考慮到這個參觀申請的情況較特殊，希望可以達成謙謙的心願，給他鼓勵和支持，讓他能像消防員一樣可以勇敢面對困難。

▲ 啟德消防局一眾消防員陪伴謙謙進行另類訓練，一起成功搜救手中的玩具熊。（圖片：受訪者提供）

模擬跟消防員一起受訓

謙謙當天精神抖擻，穿上預備好的消防頭盔及制服，跟消防員哥哥叔叔一起參加另類的滅火及搜救操練環節。謙謙的任務是需要拯救一隻被困的小熊。在操練開始時，消防員都忙於配戴呼吸器煙帽及開喉進行滅火，謙謙則駕駛電動玩具消防車尋找受傷的玩具小熊。

隨後，他成功在一個房間內拯救了小熊，順利把它帶到安全地方。操練完畢後，消防員更安排謙謙坐上消防車，讓他親身感受消防車出勤時的情況。

▲ 爸爸陪兒子坐上消防車，他跟太太很感動，當天更喜極而泣。（圖片：受訪者提供）

可以親身到消防局實現夢想，謙謙起初有點害羞，但很快便跟消防員打成一片，認真地操練及雀躍地坐上消防車。他一邊望着車內的各種設備，一邊聽着講解各設備的功用時，非常興奮。

▲ 癌童謙謙可以實現願望，坐上消防車，更認識車內的設備。（圖片：受訪者提供）

盼望病童如同消防員勇敢

癌童謙謙的生命故事亦勉勵了一眾消防員。助理消防區長李偉明透露同事看到謙謙的爸媽喜極而泣時，大家都非常感動，深深體會到幫助別人、拯救生命的意義。希望透過這類活動幫助患病小朋友，勇於面對困難，亦能鼓勵其父母一同渡過難關。

能夠為謙謙實現夢想，令他的生命充滿正能量以迎接挑戰，我們覺得十分有意義，亦深感欣慰。希望所有病童都可以像消防員一樣，勇敢面對困難，戰勝病魔。

▲ 參觀消防局後，謙謙一家到親子餐廳慶祝3歲生日，生日蛋糕的設計都別出心裁。（圖片：受訪者提供）

願望成真基金

謙謙能夠實現夢想，慈善機構「願望成真基金」擔當了橋樑及統籌角色，收到醫護人員轉介了病童的願望，成功審批謙謙的申請，知道他每次看見消防車都很雀躍，所以決定準備一個以消防車為主題的願望日，給他一個最難忘的3歲生日，跟消防局代表一起商討及準備當日流程和活動細節，為謙謙注入力量面對未來的挑戰。

▲ 慈善團體《願望成真基金》為居於香港及澳門、3至17歲並患有重病的兒童實現願望，透過願望成真的體驗令他們的人生充滿希望、力量及快樂。近日就實現了癌症男童謙謙坐消防車的夢想。（圖片：受訪者提供）

《願望成真基金》將舉辦賣旗籌款暨「來許願吧！」慈善義賣活動，如想了解詳情及其他資料可瀏覽：https://makeawish.org.hk

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記者：顏紫燕