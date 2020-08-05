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【直銷中心群組】帝京酒店指2名染疫者曾到訪　已無條件接受現有房客免費退房

社會 19:36 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

帝京酒店澄清並沒有租借場地予與旺角「Star Global」直銷中心作培訓。（經濟日報資料圖片）

旺角「Star Global」直銷中心群組持續爆疫，今日（5日）新增6人確診，部分人士曾於7月31日到帝京酒店作培訓，群組至今累計51人染疫。帝京酒店澄清，酒店無租借場地予該公司作培訓，但知悉有2名確診者曾到訪酒店，已無條件接受讓現時已入住或將會入住的旅客免費退房。

【直銷中心群組】旺角「Star Global」添6人中招　部分人曾到帝京酒店培訓

帝京酒店今日（5日）回覆TOPick查詢時表示，酒店嚴格遵守「限聚令」， 自今年7月15日開始已暫停所有場地租借服務，因此酒店並沒有租借與該「Star Global」直銷中心作培訓場地，但當局表示曾經有兩位確診者到訪酒店，唯稱未能透露更多詳情，會繼續積極與當局聯絡，務求配合社區防疫追蹤工作。

酒店說，明白旅客的擔憂，在得悉消息後，已無條件接受讓現時已入住或將會入住的旅客免費退房，將繼續密切留意最新消息，有需要時將進一步加強相應防疫措施。

【新冠肺炎】本港新增85宗確診個案　台灣返港檢疫人士欲離港被截獲

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記者：陳曉瑩

限聚令 旺角 酒店

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