警破非法追債集團　財務公司4男女被捕

▲ 毒品調查科財富調查組女總督察鄧凱彤(左)。(黃傑偉攝)

警方今日(5日）採取行動，打擊非法放債，拘捕兩男兩女財務公司職員，被捕人年齡52至74歲，警方以高於實際年利率60厘及洗黑錢罪名拘捕4人。

警方今年4月接獲受害人舉報，隨即調查一間財務公司，調查後發現該司以外地傭工為目標，批出高於年利率100厘，在 2019年1月至今年2月，短短1年間共處理2300萬款項，警方已成功凍結該公司戶口500萬元。警方會詳細檢視借貸記錄，並與相關人士會面，以確定受害人數目。所有被捕人士現正被扣留調查，警方不排除再有拘捕行動。

毒品調查科財富調查組女總督察鄧凱彤表示，根據調查所得，借款人在菲律賓當地的財務公司簽署合約，借款以披索為單位，折合港幣約4,000至8,000元不等。借款人須在來港3至6個月以內、連本帶利歸還6400元至14000元。由於受害人需要金錢支持來港的中介費用，公司又無標明屬高利貸借款，受害人不知道實際年利率，懵然不知受騙。

警方指出，非法放債、高利貸及洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第163章《放債人條例》，任何人以超過實際年利率60厘提供貸款，一經定罪，最高可判監10年及罰款500萬港元；根據香港法例第4455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬港元。由於非法放債往往因無受害人出面指證，令涉案者逍遙法外，警方呼籲案中受害人挺身而出，以將不法分子繩之以法。

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記者：黃傑偉