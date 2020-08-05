  • 26°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 20:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【即時】政府助理文書主任招聘明截止 聶德權：至今收逾2萬份申請

政治 19:43 2020/08/05

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

聶德權到一般職系處了解處理申請書的情況。（聶德權Facebook圖片）

新冠肺炎肆虐，本港失業人數升至24萬。政府早前開展兩年一度的助理文書主任（ACO）招聘工作，目標招聘2000名公務員，明天（6日）截止申請。公務員事務局局長聶德權表示，至今已收到超過20000份申請，呼籲有興趣申請的人要把握時間，使用公務員事務局網站遞交申請。

聶德權表示，政府今年度共會招聘10000名公務員，以填補空缺和新增職位。其中，公務員事務局即將進行新一輪的文書助理公開招聘，計劃兩年內招聘大約2000名文書助理；下個月亦會開展幾個公務員學位職系的招聘，包括政務主任和行政主任等，政府會適時公布招聘詳情。

聶德權表示，政府努力在疫情下創造職位和繼續招聘，早前亦推出保就業措施。他認為，要穩住經濟和就業情況，最重要是大家團結一致，同心抗疫，盡早打贏這場仗。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君

相關文章

【DSE2020】為考公務員相隔20年再戰公開試　堅毅港媽DSE英文放榜身教女兒
16:57 2020/07/22
【DSE2020】為考公務員相隔20年再戰公開試　堅毅港媽DSE英文放榜身教女兒
【新冠肺炎】港府宣布延長公務員在家工作一周至8月2日
15:19 2020/07/23
【新冠肺炎】港府宣布延長公務員在家工作一周至8月2日
【新冠肺炎】公務員在家工作安排延至8月9日
15:48 2020/07/30
【新冠肺炎】公務員在家工作安排延至8月9日
政治 公務員事務局 聶德權

最高瀏覽

【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
12:07 2020/08/04
【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
17:34 2020/08/04
【戰勝肺炎】英國留學生返港確診住院28日　感激爸爸每日送愛心湯增免疫力不藥而癒
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走
18:49 2020/08/04
【車站血案】港鐵大圍站大堂發生持刀行劫　男子被斬背頸勞力士Daytona遭搶走