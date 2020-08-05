【即時】政府助理文書主任招聘明截止 聶德權：至今收逾2萬份申請

▲ 聶德權到一般職系處了解處理申請書的情況。（聶德權Facebook圖片）

新冠肺炎肆虐，本港失業人數升至24萬。政府早前開展兩年一度的助理文書主任（ACO）招聘工作，目標招聘2000名公務員，明天（6日）截止申請。公務員事務局局長聶德權表示，至今已收到超過20000份申請，呼籲有興趣申請的人要把握時間，使用公務員事務局網站遞交申請。

聶德權表示，政府今年度共會招聘10000名公務員，以填補空缺和新增職位。其中，公務員事務局即將進行新一輪的文書助理公開招聘，計劃兩年內招聘大約2000名文書助理；下個月亦會開展幾個公務員學位職系的招聘，包括政務主任和行政主任等，政府會適時公布招聘詳情。

聶德權表示，政府努力在疫情下創造職位和繼續招聘，早前亦推出保就業措施。他認為，要穩住經濟和就業情況，最重要是大家團結一致，同心抗疫，盡早打贏這場仗。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君