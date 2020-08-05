【新冠肺炎】工聯會約見中聯辦　冀內地放寬入境限制

▲ （工聯會Facebook）

香港的疫情出現反覆，限聚令、內地檢疫措施均需要進一步收緊。工聯會今日（5日）約見中聯辦副主任何靖，反映跨境貨車司機及貨運在疫情下的影響，希望盡快落實全民檢測及健康碼，照顧跨境家庭及人士的需要。

工聯會會長吳秋北表示，內地政府收緊貨車出入境的措施，但自香港新一波疫情爆發，內地的防疫措施對跨境貨車司機而言「太辣」，影響司機及貨運物資。

吳秋北建議，適切放寬跨境管理安排，而國家衞健委亦可給多支持，以配合國家醫療隊落實全民檢測、健康碼，逐步放寬生產及經濟活動。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，現時開工的跨境司機，已由1.2萬減至約8千人，亦有司機因居於「疫廈」被拒入境，擔心會出現「有貨冇人送」的情況，建議在口岸設專門酒店，供跨境司機作臨時棲身之所。

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責任編輯：陳宛彤