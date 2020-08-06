【姚思榮專訪】回顧議員8年任期難忘「6人組」　歎議會協調空間減

▲ 由建制派功能界別議員組成的「6人組」於2015年就施政報告的內容見記者（圖片由受訪者提供）

立法會換屆選舉押後至明年9月，但不少議員早已表明放棄角逐連任，已出任兩屆旅遊界立法會議員的姚思榮亦決定退下火線。他接受TOPick專訪回顧過去8年的議員任期，難忘功能組別自發組成的「6人組」，幫助議政，但慨歎近年香港政治複雜，議會協調空間變小，社會只有非黃即藍局面，對此感失望。

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姚思榮說，由6名建制派功能界別議員組成的「6人組」（G6）是他最難忘的議會人事，因這個小組屬有共同理念的人自組而來，並非政團組織，大家每星期都會聚首一堂，就不同大小議案及公眾議題互相表達意見，商討投票取向，向政府反映業界實況等。

他亦希望在立法會換屆後，接任或連任者都可以延續「6人組」這個組合，幫助議政，

你不是孤軍作戰，自己亦不會感到無助，大家一班人可以互相溝通。

▲ 姚思榮慨嘆，近年立法會議政的協調空間減少了很多。（程志遠攝）

社會僅非黃即藍 感失望

今屆立法會正值多事之秋，姚思榮坦言，當中亦有失望及可惜之處。他憶述當初首度踏足議會，認為它是一個議政之地，有助推動政策實行，惟8年過去，立法會已成阻礙政府施政的地方，

香港是一個政治複雜的地方，近一、兩年（議會）協調空間減少很多，而市民亦接受了非黃即藍的環境，令議會好像達不到可以辯政的功能。

他相信將來未必容易改善香港議會的問題，即使在立法會換屆後，亦可能看不到有良好的協調空間。

▲ 每年度立法會復會前，議員都會按照議會傳統，舉行切燒豬儀式。（圖片由受訪者提供）

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立法會議員不時要面對傳媒，姚思榮憶述，成為議員之時，對站在俗稱「咪兜」的咪架前回應傳媒查詢，感到不習慣，花了一年才適應，但他讚揚任內接觸的傳媒，做事都是實事求是，而自己亦對媒體運作有更多認識，寄語接任議員日後都應與傳媒保持良好關係。

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記者：陳曉瑩